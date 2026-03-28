wO-User zur Silber Korrektur: "Fundamental hat sich NICHTS geändert"

Für die jüngsten Bewegungen sorgen mehrere Faktoren: Neben anhaltenden Unsicherheiten rund um die Geldpolitik der Federal Reserve System spielen auch ein stärkerer US-Dollar sowie schwankende Erwartungen an die industrielle Nachfrage eine zentrale Rolle. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen wie der Krieg im Iran und die Blockder der Straße von Hormus, sowie die Nachfrage nach sicheren Häfen immer wieder für kurzfristige Gegenbewegungen.

In der letzten Märzwoche war der Silberpreis erneut das am meistdiskutierten Themen im wallstreetONLINE-Forum . Nach der extremen Rallye zu Jahresbeginn und dem anschließenden scharfen Rücksetzer zeigt sich der Silberpreis zuletzt weiterhin hochvolatil. Seit dem Hoch Ende Januar kam es zu deutlichen Korrekturen, wobei sich der Preis zuletzt zwar stabilisieren konnte, jedoch weiterhin spürbar unter den Höchstständen notiert.

Ein klarer Auslöser für die jüngste Schwächephase ist dabei – anders als bei historischen Ereignissen – nicht eindeutig auszumachen. Gerade diese Gemengelage führt dazu, dass die Entwicklung des Edelmetalls in der Community intensiv diskutiert wird.

Entsprechend lebhaft fällt der Austausch im Silber-Thread im wallstreetONLINE-Forum aus, wo in dieser Woche fast 500 Beiträge zum Thema Silber geschrieben wurden. Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur aktuellen Entwicklung bei Silber:

Bear70: "Die Geschwindigkeit in der Silber fällt ist schon beängstigend. Jeden Tag 4-7% runter über mehrere Tage. An so etwas kann ich mich in den letzten 15 Jahren nicht erinnern.

Hoffen wir, dass dann doch jetzt irgendwann mal Schluss ist."

darauf Cluss74: "Ja brutal das kann noch auf die 20 runter gehen es würde ja auch so positiv geworben die ganze Zeit. Die großen verdienen immer, die wissen wie der Hase läuft wann man verkauft und wieder einsteigen muss."

AlbertoAliBertO: "Meine Erklärung ist die daß es vielleicht doch eine Spekulationsblase war und jetzt der Preis seinen fairen Wert sucht. Vielleicht zwischen 50 und 80 irgendwo... Fiat ist jedenfalls nicht mehr wert nur weil die Fed die Zinsen oben lässt."

darauf Cluss74: "Mit Sicherheit werden die 4000 noch fallen bei Gold und Silber vielleicht die 40. Wenn sich der Krieg noch weiter ausdehnt wird der Ölpreis steigt auf die 140 geht es nächste Woche grad so weiter Silber dann unter die 40. Wie gewonnen so zerronnen typisches Szenario in der heutigen Zeit es muss ja die schnelle Kohle verdient werden."

darauf goldiges: "Das hat aber lange gedauert, für diese Erkenntnis. Das war so und bleibt so. Alles andere, was hier im so geliefert wurde, war auch nur Spekulation und Phantasie. So, jetzt muss ich mich wieder auf die Lauer legen. Selbst bei 30-40 Dollar im Silberpreis, gibt es ein paar Minenaktien, die noch richtig Kohle haben und verdienen. Die Versuche ich nach und nach einzusäkeln. Viel Spaß bei der Diskussion, wird auch nach und nach weniger. Wie ab dem Zeitraum von 2011 bis 2024-25."

KalleW: "Sehen wir es doch mal positiv. Hätte uns vor 1 Jahr jemand gesagt, dass Gold heute über 4.000 und Silber über 60 steht, wären wir doch alle glücklich gewesen. ; )"

Silvercoinvention: "Anstatt sich zu freuen, nun günstig nachzulegen, wird nur herumgejammert. Ihr seid an der Börse, an der auch solche Zeiten existieren."

Suedema: "Es ist wie bei Kostolany…der Hund war dem Herrchen weit vorausgeeilt…jetzt kommt er zurück und läuft vielleicht erstmal hinter dem Herrchen her…"

Leele: "Der aktuelle Druck beruht im Kern darauf, dass Liquidität gebraucht wird. Deshalb fällt gerade alles – auch Silber. Und Gold! Es wird nicht selektiv verkauft, sondern Positionen werden geschlossen, um Cash zu schaffen. das erklärt auch die Dynamik: der Move ist schnell, impulsiv und weniger fundamental getrieben. Solche phasen sind unangenehm, aber danach zeigt sich ob Stärke vorhanden ist. Lass mal das zuende gehen. Wenn tatsächlich innere Stärke vorliegt, ist das ein großes Kaufsignal. Schnell hoch schnell runter. Erholung - neue Höhen. Warten wir ab."

darauf Goldforall: "Das würde ich so unterschreiben wollen. Liquidität ist Trumpf und wird im Crash Szenario auch erwartet, bevor dann anschließend der sichere Hafen erneut gesucht wird. Ist aber natürlich bitter …der move nach unten….hätten wir bei Verwerfung aber trotzdem auch so erwartet. Nur so langsam sollte der Fall angefangen werden, damit charttechnisch nicht alles zerstört ist. Also spätestens an der 200 Tagelinie."

Semmelrolle: "Das was aktuell abgeht ist ganz normal während einer schweren wirtschaftlichen Lage, das ganz üble ist noch gar nicht eingepreist wenn wir in eine wirtschaftliche Rezessionen kommen. Und das ist doch gut, aktuell fallen auch die physischen Preise. Aber nach jeder Krise haben die Edelmetalle die stärkste Rallye hingelegt. Wann diese vorbei oder anfängt ist nun die Sache.

ABER: aktuell horten Banken so viel Gold und Silber wie es nur geht, dass ist für mich ein Zeichen das die großen Player etwas wissen. Zu dem ist der Papiersilber für die Katze. Etliche Großbanken zahlen wegen Marktmanipulation horrende Strafen (JPMorgan 970 Mio Dollar Strafe, kein Einzelfall).

Ich sehe genau diese Situation für eine Kaufoption und bleibe tiefen entspannt. Ich schätze ich den nächsten Wochen falls der Konflikt weiter eskaliert sehen wir Silber bei 50 Dollar und physische Unzen bei 70 Euro. Perfekt um sich einzudecken und in ein paar Jahren wird es mit Sicherheit steigen. So war es die letzten Krisen."

Justintime_it: "Ich bräuchte ein wenig Balsam in diesen schweren Zeiten. Ein paar Argumente, warum Silber in 2026 wieder 3-stellig wird, würde mir gut tun in diesem schweren Zeiten."

Goldforall: "Man muss jetzt mal abwarten. Wir könnten jetzt in dem Bereich sein , wo 10er Schritte erobert werden müssen, vorausgesetzt die 60 halten. Phase 60 ( 61 Tiefstand ) bis 70 ( lange in der Nähe hin und her ) 70-80 ( sollte der Markt morgen weiterhin deutlich über 70 tendieren , dann ist Platz bis 80 . Darüber dann der Bereich um 83 … also 80-90 ( dort in der Nähe der letzten B Welle wird es hart ) … über 90 wird schwer . Ich will damit nicht sagen , dass es sofort kommt oder überhaupt . Der Markt ist nur überverkauft und hangelt sich verprügelt vermutlich , Stück für Stück , die Treppe hoch. Ich hasse es mittlerweile wieder morgens in die Kurse zu schauen 😂😂😂😂"

tischlerei: "Also ich bin jetzt ziemlich fett im Edelmetallmarkt..., selbst wenn es nochmal dippt, glaubt doch keiner ernstlich, dass wir im Herbst oder endofyear noch hier stehen, denn Schulden und nun folgender Inflationsorgie werden erst noch richtig Fahrt aufnehmen und gegen Inflation hilft am flexibelsten das, was aus guten Gründen, was dringend benötigt wird und was Notenbanken, weil sie die Entwicklung genau so sehen, auch massiv kaufen. (und das Ölthema wird für die Zukunft so oder so gelöst. eine 2. Pipeline (eine gibt es schon) durch Saudiarabien an die Küste wird nach der jetzigen Aktion sowieso gebaut um sich vom Iran unabhängig zu machen. Öl gibts genug und der Transport wird diversifiziert ....und selbst ind D wird nun schon über Fracking geredet)."

Keilfleckfarbe: "So schaut es aus, fundamental hat sich NICHTS geändert für die Edelmetalle, ausser, dass die Verschuldung durch den Krieg noch mehr und schneller steigt. Korrekturen gehören in einem Bullemarkt dazu! Ich bin und bleibe bullish für die Edelmetalle und Miner."

BrokerPoker200: "Silber ist zur Zeit relativ günstig, falls man Euros überhaben sollte, ist der Wechsel von Euros in physische Silbermünzen keine schlechte Idee. Wegen der Verschuldung der Euro-Länder werden die Regierungen Euros nachdrucken lassen müssen um ihren Bedarf zu decken. Somit wird der Euro mittelfristig immer wertloser. Kurzfristige Schwankungen sollte man aussitzen können, das ist völlig normal."

Xena: "Meine persönliche Meinung: Haltet euer Cash bereit. In den nächsten Tagen sehen wir Kaufkurse um die 55-60 USD. Die geopolitische Lage, das mittelfristige Ablösen des Petrodollars, die gescheiterten Iran-Gespräche, das Interesse von Trump an hohen (!) Ölpreisen, der baldige Einstieg von Saudi Arabien in den Krieg, sinkende Edelmetallpreise vor großen Aktien-Crashs... all das lässt uns bald Kurse um die 55 USD (50-60 als Spanne) sehen. Nach dem Silber-Crash geht`s aber schnell wieder bergauf. Also: seid am Start, wenn es soweit kommt."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur aktuellen Entwicklung des Silberpreises gefallen hat oder vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zur Geldanalge in z.B. Silber teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viel Erfolg an der Börse wünscht

Ihr Hardy Schilling, Head of Community