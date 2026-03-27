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    AKTIE IM FOKUS

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    W&W brechen nach enttäuschender Prognose ein

    Für Sie zusammengefasst
    • W&W-Aktien stürzen nach enttäuschter Prognose
    • Kurs sackt zeitweise auf Jahrestief seit Dezember
    • 200-Tage-Linie stützt trotz verlorener Jahresgewinne
    AKTIE IM FOKUS - W&W brechen nach enttäuschender Prognose ein
    Foto: Marijan Murat - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Jahresziele haben die Aktien des Finanzkonzerns Wüstenrot & Württembergische (W&W) am Freitag auf Talfahrt geschickt. Als einer der schwächsten Werte im Kleinwerte-Index SDax sackten sie am Nachmittag um 5,8 Prozent auf 14,42 Euro ab. Zeitweise rutschten sie auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember.

    Zuletzt wirkte die 200-Tage-Chartlinie, die als technischer Indikator für den langfristigen Trend gilt, aber stützend. Die Kursgewinne seit Jahresbeginn sind dennoch komplett aufgezehrt.

    Das W&W-Management stellte nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr zwar "trotz schwieriger Rahmenbedingungen" weiter steigende Gewinne für 2026 in Aussicht, Finanzexperten hatten aber eine höhere Jahresprognose erwartet./niw/jha/

    Wuestenrot & Wuerttembergische

    -4,47 %
    -12,66 %
    -14,04 %
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    +7,44 %
    -8,05 %
    -16,12 %
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    -53,59 %
    ISIN:DE0008051004WKN:805100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 14,42 auf Tradegate (27. März 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -12,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..

    Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enttäuschende Kursentwicklung und Bewertung der Wüstenrot & Württembergische‑Aktie: Anleger kritisieren spärliche Zahlen, kein KGV
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Wuestenrot & Wuerttembergische eingestellt.

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    dpa-AFX
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