W&W brechen nach enttäuschender Prognose ein

Das W&W-Management stellte nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr zwar "trotz schwieriger Rahmenbedingungen" weiter steigende Gewinne für 2026 in Aussicht, Finanzexperten hatten aber eine höhere Jahresprognose erwartet./niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 14,42 auf Tradegate (27. März 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -12,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..

Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.