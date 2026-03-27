AKTIE IM FOKUS
W&W brechen nach enttäuschender Prognose ein
- W&W-Aktien stürzen nach enttäuschter Prognose
- Kurs sackt zeitweise auf Jahrestief seit Dezember
- 200-Tage-Linie stützt trotz verlorener Jahresgewinne
FRANKFURT (dpa-AFX) - Enttäuschende Jahresziele haben die Aktien des Finanzkonzerns Wüstenrot & Württembergische (W&W) am Freitag auf Talfahrt geschickt. Als einer der schwächsten Werte im Kleinwerte-Index SDax sackten sie am Nachmittag um 5,8 Prozent auf 14,42 Euro ab. Zeitweise rutschten sie auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember.
Zuletzt wirkte die 200-Tage-Chartlinie, die als technischer Indikator für den langfristigen Trend gilt, aber stützend. Die Kursgewinne seit Jahresbeginn sind dennoch komplett aufgezehrt.
Das W&W-Management stellte nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr zwar "trotz schwieriger Rahmenbedingungen" weiter steigende Gewinne für 2026 in Aussicht, Finanzexperten hatten aber eine höhere Jahresprognose erwartet./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie
Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,26 % und einem Kurs von 14,42 auf Tradegate (27. März 2026, 16:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -12,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Mrd..
Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.
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heute wieder über 50T-Stück Umsatz bei steigenden Kursen. Das sieht nicht schlecht aus. Wenn die Zahlen am 27.03 gut sind, wird es wahrscheinlich den Kurs weiter anschieben.
Das z.Z. laufende ARP hat auf die aktuelle Kursentwicklung natürlich auch seinen Einfluß. Die Details sind durchaus interessant.
Je mehr ich über die Firma lese, desto eher denke ich - Nein Danke.