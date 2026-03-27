DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe Signale der Entspannung gesendet, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Momentum sei zurück und die Nachfragebelebung aus dem vierten Quartal dürfte auch im neuen Jahr anhalten./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 22,95EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,20 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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