DZ BANK stuft CANCOM auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe Signale der Entspannung gesendet, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Momentum sei zurück und die Nachfragebelebung aus dem vierten Quartal dürfte auch im neuen Jahr anhalten./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 22,95EUR auf Tradegate (27. März 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Armin Kremser
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: positiv
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Zeitrahmen: N/A
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