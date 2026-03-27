BERNSTEIN RESEARCH stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Das Technologieunternehmen dürfte Ende April gute Quartalszahlen vorlegen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Trends aus dem vierten Quartal sollten sich zum Jahresauftakt fortgesetzt haben./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 68,50EUR auf Lang & Schwarz (27. März 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



