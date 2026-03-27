Worthington vor Übernahme von Klöckner & Co - Gewinnabführungsvertrag geplant

Worthington bietet elf Euro je Klöckner-Aktie. Der Wert des Deals beläuft sich nach früheren Angaben auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient./stw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 12,04 auf Tradegate (27. März 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +4,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..

Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -8,64 %/-33,55 % bedeutet.