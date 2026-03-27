Worthington vor Übernahme von Klöckner & Co - Gewinnabführungsvertrag geplant
- Aktionäre boten Worthington 49,44 Prozent an
- Worthington erreicht mit Instrumenten 58,78 Prozent
- Dealwert rund 2,1 Milliarden Euro angegeben
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der US-Konzern Worthington Steel hat mit seinem Übernahmeangebot für den Düsseldorfer Stahlhändler Klöckner & Co offensichtlich Erfolg. Bis Donnerstagabend hätten Aktionäre dem US-Konzern Anteile im Umfang von 49,44 Prozent angedient, teilte Klöckner unter Berufung auf Worthington Steel am Freitag mit. Der US-Konzern gehe davon aus, zusammen mit bereits gehaltenen Aktien und Finanzinstrumenten eine Beteiligung von 58,78 Prozent an Klöckner und damit die Mindestannahmeschwelle seiner Offerte zu erreichen. Worthington Steel wolle mit dem Stahlhändler dann einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließen.
Klöckner & Co hatte seinen Aktionären im Februar empfohlen, das Übernahmeangebot anzunehmen. Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis für "attraktiv, fair und angemessen". Demnach soll Klöckner weiter unabhängig von dem aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden. Es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant.
Worthington bietet elf Euro je Klöckner-Aktie. Der Wert des Deals beläuft sich nach früheren Angaben auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent ebenfalls angedient./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 12,04 auf Tradegate (27. März 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +4,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -8,64 %/-33,55 % bedeutet.
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Ärgerlich für mich. Jetzt darf ich länger auf mein Geld warten und hätte teurer freihändig verkaufen können. Wenn man sich auf seine Bank verlassen könnte, würde ich auch immer erst am Ende einreichen.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/frown.gif
Da die Übernahme bis zur HV am 20.5.26 sicherlich noch nicht abgeschlossen ist, wird die Dividende für das GJ 2025 (0,20 Euro) auch für die Umtauschgattung DE000KC01V24 bezahlt.
SdK-Einschätzung zur Übernahme:
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