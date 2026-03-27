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    AKTIE IM FOKUS

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    Delivery Hero ziehen an - Bericht über Anteilsverkauf von Prosus

    Für Sie zusammengefasst
    • Prosus erwägt Verkauf von rund zehn Prozent Anteil
    • Aktien stiegen am Freitag um 7,7 Prozent auf 16,95
    • Aspex würde Prosus als größten Aktionär ablösen
    AKTIE IM FOKUS - Delivery Hero ziehen an - Bericht über Anteilsverkauf von Prosus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht über einen möglichen Verkauf von Anteilen an Delivery Hero durch Großaktionär Prosus hat die Aktien des Essenslieferdienstes am Freitag spürbar angeschoben. Zuletzt stiegen sie als stärkste Titel im MDax der mittelgroßen Werte um 7,7 Prozent auf 16,95 Euro.

    Für einen Sprung zurück über die 21-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den kurzfristigen Trend, reichte das aber nicht. Seit Jahresbeginn stehen immer noch Kursverluste von rund einem Viertel zu Buche.

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    Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete vor dem Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Prosus möglicherweise einen rund zehn Prozent großen Delivery-Hero-Anteil an dessen zweitgrößten Aktionär Aspex verkaufen wolle. Aspex würde durch diesen Deal Prosus als größten Aktionär des Essenslieferdienstes ablösen.

    Zuletzt wuchs der Aktionärsdruck auf Delivery Hero, weshalb der Konzern eine strategische Überprüfung eingeleitet hatte. Angeblich soll auch Aspex auf einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen gedrängt haben. Mit einem steigenden Anteil könnte der Druck also weiter wachsen./niw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 27.813 auf Ariva Indikation (27. März 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +9,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,04 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +25,75 %/+115,57 % bedeutet.




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