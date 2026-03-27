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    VARON legt Fokus auf Atemgesundheit während der Frühlings-Pollenallergiesaison in Deutschland

    BERLIN, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Einzug des Frühlings in Deutschland steigen die Pollenwerte deutlich an und lösen bei Millionen von Menschen eine weit verbreitete Pollenallergie aus. Typische Symptome wie Atemnot, verstopfte Nase und Müdigkeit beeinträchtigen den Alltag vieler Betroffener. Als Reaktion darauf unterstreicht VARON die Bedeutung der Atemgesundheit und stellt fortschrittliche Sauerstoffkonzentratoren vor, die das Atmen während der Allergiesaison erleichtern.

    Varon Oxygen Concentrator

    Saisonale Allergene können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, insbesondere bei Menschen mit bestehenden Atemwegsallergien. Vom 4. bis 31. März bietet VARON im Rahmen seines Frühjahrs-Sales bis zu 25 % Rabatt auf ausgewählte Geräte, darunter den VARON VH-3 PRO Sauerstoffkonzentrator für zu Hause.

    Tragbarer Sauerstoffkonzentrator für den Alltag

    Der tragbare Sauerstoffkonzentrator VP-8G bietet eine leichte und reisefreundliche Lösung für mehr Freiheit und Flexibilität. Mit nur 1,98 kg ermöglicht er es Nutzern, auch während hoher Pollenbelastung aktiv zu bleiben.

    Hauptmerkmale:

    • 8 Pulsstufen mit 93% ± 3% Sauerstoffkonzentration

    • Dual-Modus für eine effiziente Sauerstoffversorgung

    • Leiser Betrieb (≤48 dB)

    • Austauschbarer Akku und Filter

    Ob beim Spaziergang im Park oder auf dem Weg zur Arbeit – der VP-8G sorgt für eine konstante Sauerstoffversorgung ohne Einschränkung der Mobilität.

    Zuverlässiger Sauerstoffkonzentrator für zu Hause

    Für die häusliche Anwendung bietet der  VARON VH-3 PRO Sauerstoffkonzentrator für zu Hause eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr und vielseitige Funktionen. Er wurde entwickelt, um eine stabile Sauerstofftherapie in einer komfortablen Umgebung zu gewährleisten.

    Hauptmerkmale:

    • Kontinuierlicher Flow (1–10 Stufen), bis zu 93% ± 3% bei niedrigen Einstellungen

    • Sauerstoff- und Verneblerfunktion

    • Leiser Betrieb und bis zu 72 Stunden Dauerlauf

    • Timer, LCD-Display und Sicherheitsalarme

    Dank seines benutzerfreundlichen Designs eignet sich der VH-3 PRO für verschiedene Nutzergruppen, darunter Senioren, Berufstätige und Studierende mit saisonalen Atembeschwerden.

    Herausforderungen der Frühlingsallergie bewältigen

    Mit steigender Pollenkonzentration können saubere Raumluft, reduzierte Exposition und eine unterstützende Sauerstoffversorgung helfen, Beschwerden zu lindern. Die Sauerstoffkonzentratoren von VARON liefern stabilen, hochreinen Sauerstoff und unterstützen ein angenehmeres Atmen im Alltag.

    Durch den Fokus auf Innovation, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit bietet VARON praktische Lösungen für die Atemgesundheit und hilft Menschen in ganz Deutschland, den Frühling komfortabler zu erleben.

    Weitere Informationen:
    Website: https://varoninc.de/
    E-Mail: support@varoninc.de

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2660036/varon_oxygen_concentrator_logo_Logo.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/varon-legt-fokus-auf-atemgesundheit-wahrend-der-fruhlings-pollenallergiesaison-in-deutschland-302727380.html





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    PR Newswire (dt.)
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    VARON legt Fokus auf Atemgesundheit während der Frühlings-Pollenallergiesaison in Deutschland BERLIN, 27. März 2026 /PRNewswire/ - Mit dem Einzug des Frühlings in Deutschland steigen die Pollenwerte deutlich an und lösen bei Millionen von Menschen eine weit verbreitete Pollenallergie aus. Typische Symptome wie Atemnot, verstopfte Nase und …
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