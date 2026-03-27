VARON legt Fokus auf Atemgesundheit während der Frühlings-Pollenallergiesaison in Deutschland

Saisonale Allergene können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, insbesondere bei Menschen mit bestehenden Atemwegsallergien. Vom 4. bis 31. März bietet VARON im Rahmen seines Frühjahrs-Sales bis zu 25 % Rabatt auf ausgewählte Geräte, darunter den VARON VH-3 PRO Sauerstoffkonzentrator für zu Hause .

BERLIN, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Einzug des Frühlings in Deutschland steigen die Pollenwerte deutlich an und lösen bei Millionen von Menschen eine weit verbreitete Pollenallergie aus. Typische Symptome wie Atemnot, verstopfte Nase und Müdigkeit beeinträchtigen den Alltag vieler Betroffener. Als Reaktion darauf unterstreicht VARON die Bedeutung der Atemgesundheit und stellt fortschrittliche Sauerstoffkonzentratoren vor, die das Atmen während der Allergiesaison erleichtern.

Tragbarer Sauerstoffkonzentrator für den Alltag

Der tragbare Sauerstoffkonzentrator VP-8G bietet eine leichte und reisefreundliche Lösung für mehr Freiheit und Flexibilität. Mit nur 1,98 kg ermöglicht er es Nutzern, auch während hoher Pollenbelastung aktiv zu bleiben.

Hauptmerkmale:

8 Pulsstufen mit 93% ± 3% Sauerstoffkonzentration





Dual-Modus für eine effiziente Sauerstoffversorgung





Leiser Betrieb (≤48 dB)





Austauschbarer Akku und Filter

Ob beim Spaziergang im Park oder auf dem Weg zur Arbeit – der VP-8G sorgt für eine konstante Sauerstoffversorgung ohne Einschränkung der Mobilität.

Zuverlässiger Sauerstoffkonzentrator für zu Hause

Für die häusliche Anwendung bietet der VARON VH-3 PRO Sauerstoffkonzentrator für zu Hause eine kontinuierliche Sauerstoffzufuhr und vielseitige Funktionen. Er wurde entwickelt, um eine stabile Sauerstofftherapie in einer komfortablen Umgebung zu gewährleisten.

Hauptmerkmale:

Kontinuierlicher Flow (1–10 Stufen), bis zu 93% ± 3% bei niedrigen Einstellungen





Sauerstoff- und Verneblerfunktion





Leiser Betrieb und bis zu 72 Stunden Dauerlauf





Timer, LCD-Display und Sicherheitsalarme

Dank seines benutzerfreundlichen Designs eignet sich der VH-3 PRO für verschiedene Nutzergruppen, darunter Senioren, Berufstätige und Studierende mit saisonalen Atembeschwerden.

Herausforderungen der Frühlingsallergie bewältigen

Mit steigender Pollenkonzentration können saubere Raumluft, reduzierte Exposition und eine unterstützende Sauerstoffversorgung helfen, Beschwerden zu lindern. Die Sauerstoffkonzentratoren von VARON liefern stabilen, hochreinen Sauerstoff und unterstützen ein angenehmeres Atmen im Alltag.

Durch den Fokus auf Innovation, Mobilität und Benutzerfreundlichkeit bietet VARON praktische Lösungen für die Atemgesundheit und hilft Menschen in ganz Deutschland, den Frühling komfortabler zu erleben.

Weitere Informationen:

Website: https://varoninc.de/

E-Mail: support@varoninc.de

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