Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -3,85 %
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 1
Performance 1M: -8,28 %
Performance 1M: -8,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Siemens Energy-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Impulse durch Allzeithoch-Hoffnungen, steigende Nachfrage und Kursziele um 139€ (Test) bzw. 155€. Gegenstimmen warnen vor Korrektur und schwächerem Umfeld bei Energieaktien. Offshore-Wind-Deals (Baltic Towers/Baltica 2) und Siemens Gamesa-Aufträge stützen Fundamentaldaten. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 2
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 3
Performance 1M: -15,75 %
Performance 1M: -15,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
wallstreetONLINE zeigt gemischtes Sentiment zu MTU Aero Engines. Kurzfristig wird über politische Entwicklungen (Iran-Trump) als Treiber gesprochen: Eine Einigung könnte die Aktie rallyen, unterstützt von fundamentaler Bewertung; andererseits besteht Abwärtsdruck, falls Öl- und Nachfrageprobleme anhalten oder der Gesamtmarkt schwächelt. Leerverkäufe größerer Investoren werden als Belastung gesehen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird diskutiert, konkrete Prozentwerte werden nicht genannt.
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 4
Performance 1M: -18,18 %
Performance 1M: -18,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Rheinmetall-Sentiment: Langfristig bleibt die Story intakt, kurzfristig dominieren Gewinnmitnahmen und Short-/Long-Debatten. Viele rechnen mit einer Bodenbildung erst nach weiteren Rücksetzern; Fundamentale Treiber bleiben Aufträge, Margen und Partnerschaften (u. a. Lockheed Martin). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil; konkrete Prozentzahl fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 5
Performance 1M: -11,69 %
Performance 1M: -11,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das Anleger-Sentiment zu Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Abwärtsdruck und skeptische Übernahme-Kommentare stehen neben Argumenten zur Unterbewertung (KGV günstig) und Potenzial durch UniCredit. Gerüchte über eine Erhöhung des Angebots kursieren. Aktueller Kurs ca. 32,42 €; 14-Tage-Entwicklung variiert, Zielregionen liegen meist im hohen 30er- bis 40er-Bereich.
SAP
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 6
Performance 1M: -17,95 %
Performance 1M: -17,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu SAP gemischt: Charttechnisch wird 120 € als Boden gesehen und 160–170 € als Verkaufziel diskutiert; Runway-/Fortsetzungslücken im Chart werden erwähnt. Fundamentale Aussagen betonen CLOUD-Umstellung/HANA-Potenzial, AR- Kaufprogramme und Dividenden-/Rückkäufe. Kritisch wird auf Kostenstruktur, KI-Diskussion und zyklische Einflüsse (Iran-Krieg) hingewiesen. Die 14-Tage-Entwicklung ist unklar.
RWE
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 7
Performance 1M: +3,92 %
Performance 1M: +3,92 %
Siemens
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 8
Performance 1M: -15,59 %
Performance 1M: -15,59 %
BASF
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 9
Performance 1M: +4,83 %
Performance 1M: +4,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu BASF. Kurzfristig skeptisch wegen hoher Investitionen, Energie-/Rohstoffkosten und China-Überkapazitäten; langfristig positives Potenzial durch Effizienzmaßnahmen und China-Expansion. Analysten-Ziele bis 55 EUR; Profitabilität erst später (ab ca. 2028–2030) erwartet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird als gemischt/volatil beschrieben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 64,80%
|PUT: 35,20%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 29,61 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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