Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Rheinmetall-Sentiment: Langfristig bleibt die Story intakt, kurzfristig dominieren Gewinnmitnahmen und Short-/Long-Debatten. Viele rechnen mit einer Bodenbildung erst nach weiteren Rücksetzern; Fundamentale Treiber bleiben Aufträge, Margen und Partnerschaften (u. a. Lockheed Martin). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil; konkrete Prozentzahl fehlt.