Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +8,60 %
Platz 1
Performance 1M: +45,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu SMA Solar Technology zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment. Charttechnisch dominiert Widerstandsdrang; von Short-Squeeze-Möglichkeiten ist die Rede. Beitrag 1 nennt Analysten, die optimistisch sind: ODDO BHF 43 €, Metzler 52 € (Buy). Fundamentale Einschätzungen reichen von Vorteilen durch die Energiekrise und Wachstum bis zu schweren Quartalsverlusten und niedriger Eigenkapitalquote. Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist in den Posts nicht eindeutig beziffert; insgesamt volatil.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -7,70 %
Platz 2
Performance 1M: +6,49 %
Kontron
Tagesperformance: +6,41 %
Platz 3
Performance 1M: -23,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes bis leicht positives Sentiment zu Kontron. CEO-Käufe signalisieren Vertrauen: 5.000 Aktien zu 17,62 € und heute 3.000 zu 18,74 €. Jefferies bleibt optimistisch (Ziel 27 €). Übernahme durch Ennoconn wird aufgrund US-/EU-Kontrollen skeptisch gesehen. ARP-/Treasury-Themen könnten EPS stärken, falls Aktien vernichtet/verwendet werden. Kursniveau um 18,74 €; letzte 14 Tage nicht eindeutig beziffert.
AIXTRON
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 4
Performance 1M: +41,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
wallstreetONLINE-Forum: Gemischte Aixtron-Stimmung. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. -8%. Morgan Stanley erhöht das Kursziel von 25 auf 35 €, weitere Ziele um ca. 36,5€. Short-Seller-Positionen reduziert (Walleye 0,57%). Handelsvolumen ca. 600.000 Aktien (Xetra/Tradegate). Beitrag 1 setzt auf Kurs-Dreh und weiteres Steigen; andere diskutieren Auslastung sowie Malaysia-/InP-Entwicklungen.
Jenoptik
Tagesperformance: -5,34 %
Platz 5
Performance 1M: +1,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: Positiv wirkt die CEO-Nachfolge (Dominic Dorfner von Semikron Danfoss) und die Erhöhung der Dividende auf 0,40 EUR je Aktie, plus 2026‑Ziele und stabile Margen um 18,4%. Kritisch wird die Dividenden-Nachhaltigkeit diskutiert. Zu Kursbewegungen heute bzw. der 14‑tägigen Performance gibt es keine konkreten Aussagen; die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 6
Performance 1M: -6,59 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 7
Performance 1M: -18,08 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 8
Performance 1M: +2,73 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 9
Performance 1M: -8,87 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 10
Performance 1M: +1,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Sentiment auf wallstreetONLINE zu Siltronic: gemischt, tendenziell bullisch. Technisch: höheres High, potenzieller primärer Uptrend im Log-Chart. Kurs in den letzten 14 Tagen rund 52,5 €, Diskussion über Durchbruch über 60 €. Fundamentale Impulse: Großinvestoren (Goldmänner) haben zugekauft; Samsung-Investitionen in KI könnten Siltronic zugutekommen. Quelle: wallstreetONLINE.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 11
Performance 1M: -16,91 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 12
Performance 1M: -0,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler
wallstreetONLINE-Forum: Eckert & Ziegler wird überwiegend positiv bis moderat-neutral gesehen. Zahlen gut, Wachstum/Ausblick eher verhalten. Ein Anleger hat bei ca. 14,70€ eingekauft (14,90€-Level). Kurzfristig werden 2–3€ Kursanstieg erwartet; langfristig 1–2 Jahre Aufwärtspotenzial. Der Jahresfinanzbericht steht an; Mehrheit rechnet mit Kursanstieg. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine konkrete Angabe in den Beiträgen.
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 13
Performance 1M: -12,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE: Das Anleger-Sentiment zu HENSOLDT ist gemischt bis vorsichtig negativ. Mehrere Beiträge erwarten weitere Verluste; der 14-Tage-Trend ist abwärts, Ziele um 66–67 €, 54 € und 40 €. Das KGV von ca. 50 wird als hoch bewertet, fundamentale Daten bleiben solide. Technisch wird Chartanalyse diskutiert; Panik oder Algorithmen als Einflussfaktoren genannt. Einige kaufen bei tieferen Kursen, andere warten. Insgesamt eher bärisch mit Buy-the-dip-Optionen.
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 14
Performance 1M: +4,87 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 15
Performance 1M: -4,04 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 16
Performance 1M: -3,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ottobock
Im wallstreetONLINE-Forum Ottobock zeigt sich gemischtes Sentiment: Kursanstieg in den letzten Tagen; EPS ca. 0,95 €, CF ca. 0,22 €, Dividende 0,97 € wirkt nur mit höheren Investitionen 2026 nachhaltig. UBS-Upgrade (Buy) unterstützt positives Umfeld. Skepsis wegen Verschuldung und möglicher weiterer Aktienemission durch den Haupteigner. Dividende ca. 2% aktuell; 4–5% p.a. bis 2029 möglich. 14-Tage-Verlauf unbekannt; Kurs volatil, tendenziell vorsichtig optimistisch.
SAP
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 17
Performance 1M: -17,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu SAP gemischt: Charttechnisch wird 120 € als Boden gesehen und 160–170 € als Verkaufziel diskutiert; Runway-/Fortsetzungslücken im Chart werden erwähnt. Fundamentale Aussagen betonen CLOUD-Umstellung/HANA-Potenzial, AR- Kaufprogramme und Dividenden-/Rückkäufe. Kritisch wird auf Kostenstruktur, KI-Diskussion und zyklische Einflüsse (Iran-Krieg) hingewiesen. Die 14-Tage-Entwicklung ist unklar.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte