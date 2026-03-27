Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Schneider Electric
Tagesperformance: -4,44 %
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 1
Performance 1M: -16,28 %
Performance 1M: -16,28 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 2
Performance 1M: -8,28 %
Performance 1M: -8,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Siemens Energy-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Positive Impulse durch Allzeithoch-Hoffnungen, steigende Nachfrage und Kursziele um 139€ (Test) bzw. 155€. Gegenstimmen warnen vor Korrektur und schwächerem Umfeld bei Energieaktien. Offshore-Wind-Deals (Baltic Towers/Baltica 2) und Siemens Gamesa-Aufträge stützen Fundamentaldaten. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 3
Performance 1M: -16,91 %
Performance 1M: -16,91 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 4
Performance 1M: -18,18 %
Performance 1M: -18,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Rheinmetall-Sentiment: Langfristig bleibt die Story intakt, kurzfristig dominieren Gewinnmitnahmen und Short-/Long-Debatten. Viele rechnen mit einer Bodenbildung erst nach weiteren Rücksetzern; Fundamentale Treiber bleiben Aufträge, Margen und Partnerschaften (u. a. Lockheed Martin). Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil; konkrete Prozentzahl fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 5
Performance 1M: +5,14 %
Performance 1M: +5,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu BASF. Kurzfristig skeptisch wegen hoher Investitionen, Energie-/Rohstoffkosten und China-Überkapazitäten; langfristig positives Potenzial durch Effizienzmaßnahmen und China-Expansion. Analysten-Ziele bis 55 EUR; Profitabilität erst später (ab ca. 2028–2030) erwartet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird als gemischt/volatil beschrieben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 6
Performance 1M: -17,95 %
Performance 1M: -17,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu SAP gemischt: Charttechnisch wird 120 € als Boden gesehen und 160–170 € als Verkaufziel diskutiert; Runway-/Fortsetzungslücken im Chart werden erwähnt. Fundamentale Aussagen betonen CLOUD-Umstellung/HANA-Potenzial, AR- Kaufprogramme und Dividenden-/Rückkäufe. Kritisch wird auf Kostenstruktur, KI-Diskussion und zyklische Einflüsse (Iran-Krieg) hingewiesen. Die 14-Tage-Entwicklung ist unklar.
Siemens
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 7
Performance 1M: -15,59 %
Performance 1M: -15,59 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 8
Performance 1M: -11,21 %
Performance 1M: -11,21 %
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