Entergy Aktie mit Kurssprung +7,84 % - 27.03.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Entergy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,84 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Entergy Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 96,25€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Entergy ist ein US-Versorger mit Fokus auf Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung im Süden der USA. Hauptgeschäft: regulierte Stromversorgung für Privat- und Industriekunden, teils Kernkraft. Starke regionale Marktstellung als Monopol-/Oligopol-Utility. Wichtige Wettbewerber: NextEra, Duke Energy, Southern Company. USP: hohe Regulierungssicherheit, Kernkraft-Know-how, stabile Dividendenhistorie.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Entergy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +22,86 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Entergy um +22,08 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,01 % geändert.

Entergy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,80 % 1 Monat +7,20 % 3 Monate +22,86 % 1 Jahr +23,64 %

Informationen zur Entergy Aktie

Es gibt 453 Mio. Entergy Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,26 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Electric Power, Dominion Energy und Co.

American Electric Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,34 %. Dominion Energy notiert im Minus, mit -0,49 %. Southern notiert im Plus, mit +0,70 %. NextEra Energy legt um +0,58 % zu Duke Energy notiert im Plus, mit +0,77 %.

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Ob die Entergy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entergy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.