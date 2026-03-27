Asiens größter transparenter Indoor-Bildschirm strahlt im Central World in Thailand

Bei diesem Projekt kommt der transparente Bildschirm der UVF-Serie von Unilumin (10 mm Pixelabstand) zum Einsatz, der eine Helligkeit von 8.000 cd/ m² , eine Transparenz von über 70 % und ein geringes Gewicht von nur 8 kg/ m² bietet. Mit einer hohen Bildwiederholfrequenz von 7.680 Hz und einer 16-Bit-Graustufenverarbeitung erzeugt das Display selbst bei starker Umgebungsbeleuchtung feine, flüssige Bilder und authentische, natürliche Farben .

BANGKOK, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Vor kurzem wurde das größte Projekt für transparente Indoor-Bildschirme in Asien , das vom weltweit führenden LED-Hersteller Unilumin realisiert wurde, im Central World in Bangkok, Thailand, offiziell fertiggestellt. Mit einer Gesamtfläche von 2.400 Quadratmetern setzt dieses wegweisende Projekt neue Maßstäbe für die digitale Transformation von Gewerbezentren in Südostasien und im gesamten asiatischen Raum.

Um sich an die komplexe architektonische Struktur anzupassen, entwickelte das Unilumin-Team mehrere strukturelle Installationslösungen, darunter Rahmenvorhangfassaden, punktgestützte Vorhangfassaden und Hebeverfahren, die die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Produkts voll zur Geltung bringen. Der Bildschirm unterstützt zudem eine maßgeschneiderte Ästhetik mit schwarzer Vorderseite und weißer Rückseite, die sich nahtlos in das Gebäudedesign einfügt.

Das 2023 initiierte Projekt umfasste drei Jahre der Mustererstellung, Prüfung und Optimierung. Vom Entwurf bis zur Vermessung stand das Unilumin-Team in engem Austausch mit dem Kunden und gewann dessen Vertrauen durch außergewöhnliche Anzeigequalität, stabile Leistung und effiziente Wärmeableitung. Während der Lieferung reagierten die Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsteams zügig auf sich ändernde Anforderungen, führten Upgrades und Teillieferungen durch, während das technische Personal vor Ort Unterstützung leistete.

Angrenzend an den Erawan-Schrein verzeichnet der Standort täglich durchschnittlich über 400.000 Besucher. Als visuelles Herzstück des Einkaufsviertels unterstreicht dieser transparente Bildschirm nicht nur die technologische Attraktivität und die kommerzielle Atmosphäre des Komplexes, sondern hat sich auch zu einem beliebten Instagram-Spot für Touristen entwickelt. Ob für Markenpräsenz, die Darstellung von Inhalten oder die Präsentation öffentlicher Kunst – das Projekt zeugt von enormem kommerziellem Wert und gesellschaftlichem Einfluss.

Informationen zu Unilumin

Unilumin ist ein weltweit führender Anbieter von LED-Displays, Beleuchtungsprodukten sowie integrierten Metasight-Lösungen. Das Unternehmen zählt drei Jahre in Folge zu den Top 500 asiatischen Marken, ist in mehr als 160 Ländern aktiv, betreibt F&E-Zentren in China, Japan und den USA und verfügt über die weltweit größte intelligente LED-Fertigungsbasis. Unilumin hat eine Reihe von wegweisenden Projekten realisiert, darunter die weltweit größte Hologramm-Leinwand im „Spring Cocoon", die 22.000 Quadratmeter großen immersiven Großprojekte „Riyadh Season" und „Boulevard World" in Saudi-Arabien sowie die weltweit erste akustisch transparente LED-Kinoleinwand.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.unilumin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943868/Asia_s_Largest_Indoor_Transparent_Screen_Central_World_Unilumin.jpg

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