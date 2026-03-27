    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter

    Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Zwei Häfen in Kuwait sind nach offiziellen Angaben nach mutmaßlich iranischen Angriffen beschädigt worden. Angriffe mit einem Marschflugkörper und vier Drohnen hätten am Morgen die Häfen Mubarak al-Kabir und Schuwaich getroffen, teilten die Streitkräfte von Kuwait auf der Plattform X mit. Verletzt worden sei niemand. Vier "gegnerische" Marschflugkörper und drei Drohnen seien abgefangen worden, hieß es weiter. Ob die Häfen durch direkte Einschläge oder bei Abwehrmaßnahmen beschädigt wurden, ging aus den Stellungnahmen nicht hervor.

    Auch Saudi-Arabien berichtete von Angriffen, unter anderem auf die Hauptstadt Riad. Diese seien abgewehrt worden. Insgesamt seien 16 Drohnen und zwei Raketen abgefangen worden. Vier weitere Raketen landeten nach Angaben der Streitkräfte im Arabischen Golf und in unbewohnten Gebieten.

    Die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrein meldeten ebenfalls Angriffe. Es seien Drohnen und Raketen abgeschossen worden, hieß es in separaten Mitteilungen./mar/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter Zwei Häfen in Kuwait sind nach offiziellen Angaben nach mutmaßlich iranischen Angriffen beschädigt worden. Angriffe mit einem Marschflugkörper und vier Drohnen hätten am Morgen die Häfen Mubarak al-Kabir und Schuwaich getroffen, teilten die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     