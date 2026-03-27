JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ein möglicher Anteilsverkauf von Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Delivery-Hero-Aktionär Aspex heize Spekulationen an, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnte Aspex durch den Deal einen Sitz im Aufsichtsrat des Essenslieferdienstes erhalten und den Aktionärsdruck erhöhen. Rund um den Kaufpreis und die künftige Rolle von Prosus gebe es aber viele Fragezeichen./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,91 % und einem Kurs von 16,80EUR auf Tradegate (27. März 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
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