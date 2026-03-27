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    Streik von Flughafen-Bodenpersonal in Spanien verschoben

    Streik von Flughafen-Bodenpersonal in Spanien verschoben
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Kurz vor Beginn der Osterreisewelle sind Streiks des Bodenpersonals an spanischen Flughäfen in letzter Minute verschoben worden. Die ursprünglich jeweils für Freitag sowie für das Wochenende geplanten Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten der Abfertiger Groundforce und MENZIES werde nicht vor Montag beginnen, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft UGT der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere spanische Medien darüber berichtet.

    Der Aufschub sei bei den Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne kurzfristig vereinbart worden, hieß es. Eine endgültige Entwarnung könne aber nicht gegeben werden, betonte der Sprecher.

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    Von den drohenden Arbeitskämpfen könnten mehr als ein Dutzend Flughäfen betroffen sein, darunter Madrid, Barcelona, Málaga sowie touristische Ziele auf Mallorca und den Kanaren, die auch bei Deutschen sehr beliebt sind. Das Bodenpersonal kümmert sich um zentrale Abläufe wie Gepäckabfertigung, Boarding und die Flugzeugabfertigung am Boden.

    Mit vielen Flugausfällen ist wegen "Mindestdiensten" nicht zu rechnen

    Die Mitarbeiter von Groundforce wollten ursprünglich ab Freitag unbefristet in den Ausstand treten. Geplant war, montags, mittwochs und freitags in mehreren Zeitfenstern die Arbeit ruhen zu lassen. Bei Menzies sollte am Wochenende sowie zwischen dem 2. und dem 6. April ganztägig gestreikt werden.

    Am Freitag war die Lage am Mallorca-Airport Son Sant Joan sowie an allen anderen Flughäfen Spaniens laut Medien weitgehend normal. Sollten die Verhandlungen aber scheitern und es doch zu Streiks kommen, müssten sich Reisende auf längere Schlangen und Verzögerungen einstellen. Mit einer größeren Zahl von Flugausfällen ist aber nicht zu rechnen. Wegen der in Spanien gesetzlich vorgeschriebenen sogenannten "Mindestdienste" darf meistens nur ein kleiner Teil der Arbeiter in den Ausstand treten.

    Auch zu Ostern zählt Spanien zu den beliebtesten Reisezielen Europas. Laut dem Flughafenbetreiber Aena werden in der Karwoche mehr als 70.500 Flüge erwartet. Vielerorts sind Hotels bereits weitgehend ausgebucht./er/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 7,41 auf Tradegate (27. März 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,87 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -18,90 %/+21,65 % bedeutet.




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