Kursverluste - 10-Jahresrendite auf höchstem Stand seit 2011

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag erneut gefallen. Stark gestiegene Ölpreise belasteten weiterhin die Anleihekurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,21 Prozent auf 124,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,12 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2011. Zuletzt lag der Wert nur etwas niedriger. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die erneut gestiegenen Rohölpreise heizten Inflationssorgen an und die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bald die Leitzinsen erhöhen könnte. Ein Ende des Iran-Kriegs ist nicht in Sicht.