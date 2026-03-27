UN-Sicherheitsrat tagt zu Iran-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tagt in New York zum Iran-Krieg. Das Gremium kam am Morgen (Ortszeit) zu einer geschlossenen Sitzung auf eine Initiative Russlands zusammen. Das von Moskau festgelegte Thema der Sitzung seien "Angriffe auf zivile Infrastruktur im Iran, darunter eine Mädchenschule in Minab", hieß es aus Diplomatenkreisen.

Bei dem Angriff in Minab am Persischen Golf waren Ende Februar mindestens 168 Schülerinnen, 26 Lehrerinnen sowie 4 Eltern ums Leben gekommen. US-Medienberichten zufolge sind US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich, Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte dazu eine Untersuchung angekündigt.