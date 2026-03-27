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    UN-Sicherheitsrat tagt zu Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • UN-Sicherheitsrat tagt in New York zum Irankrieg
    • Russland rief geschlossene Sitzung zu Angriffen ein
    • Angriff in Minab tötete zahlreiche Schülerinnen
    UN-Sicherheitsrat tagt zu Iran-Krieg
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tagt in New York zum Iran-Krieg. Das Gremium kam am Morgen (Ortszeit) zu einer geschlossenen Sitzung auf eine Initiative Russlands zusammen. Das von Moskau festgelegte Thema der Sitzung seien "Angriffe auf zivile Infrastruktur im Iran, darunter eine Mädchenschule in Minab", hieß es aus Diplomatenkreisen.

    Bei dem Angriff in Minab am Persischen Golf waren Ende Februar mindestens 168 Schülerinnen, 26 Lehrerinnen sowie 4 Eltern ums Leben gekommen. US-Medienberichten zufolge sind US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich, Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte dazu eine Untersuchung angekündigt.

    Auf die Frage eines Journalisten nach dem Grund für die kurzfristig angesetzte Sitzung antwortete der russische UN-Botschafter: "Weil sie die Atomkraftwerke angreifen."

    Der Iran hatte diese und vergangene Woche Geschoss-Einschläge auf dem Gelände des Atomkraftwerks Buschehr gemeldet. Schäden an der Anlage oder Verletzte gab es beide Male nicht. Die Atomanlage Buschehr, das einzige iranische Kernkraftwerk, liegt etwa 760 Kilometer südlich von Teheran am Persischen Golf. Sein Reaktor russischer Bauart liefert seit 2011 Strom. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom baut derzeit einen zweiten Reaktorblock./apo/DP/jha






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