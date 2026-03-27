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    Der Börsen-Tag

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    Börsen im Sinkflug: Deutsche Nebenwerte brechen ein, Wall Street schwächelt

    Weltweit geraten die Börsen ins Straucheln: Deutsche Indizes rutschen teils kräftig ab, auch an der Wall Street dominieren Verluste – vor allem Nebenwerte stehen unter Druck.

    Der Börsen-Tag - Börsen im Sinkflug: Deutsche Nebenwerte brechen ein, Wall Street schwächelt
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die Aktienmärkte präsentieren sich heute weltweit schwächer. Sowohl die großen deutschen Indizes als auch die US-Leitindizes verzeichnen deutliche Verluste. In Deutschland gerät vor allem der MDAX unter Druck. Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 2,43 Prozent auf 27.701,10 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Ebenfalls deutlich im Minus liegt der TecDAX: Der Technologieindex gibt 2,37 Prozent nach und notiert bei 3.358,50 Punkten. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, verliert 2,03 Prozent auf 16.369,74 Punkte. Der Leitindex DAX hält sich im Vergleich dazu etwas besser, rutscht aber dennoch klar ins Minus. Er steht aktuell bei 22.325,78 Punkten, ein Rückgang von 1,28 Prozent. Damit zeigt sich: Die Schwäche erfasst den gesamten deutschen Markt, trifft aber Nebenwerte und Technologietitel besonders stark. Auch an der Wall Street dominieren rote Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial Average verliert 1,15 Prozent auf 45.525,36 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 1,13 Prozent auf 6.417,71 Punkte nach. Im Vergleich zu den deutschen Indizes fallen die Rückgänge in den USA etwas moderater aus. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein einheitliches Bild: Sowohl in Europa als auch in den USA kommt es heute zu einem breiten Rückgang der Kurse, wobei die deutschen Nebenwerte- und Technologieindizes stärker unter Druck stehen als die großen US-Leitindizes.


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