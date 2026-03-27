Der Börsen-Tag
Börsen im Sinkflug: Deutsche Nebenwerte brechen ein, Wall Street schwächelt
Weltweit geraten die Börsen ins Straucheln: Deutsche Indizes rutschen teils kräftig ab, auch an der Wall Street dominieren Verluste – vor allem Nebenwerte stehen unter Druck.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesDie Aktienmärkte präsentieren sich heute weltweit schwächer. Sowohl die großen deutschen Indizes als auch die US-Leitindizes verzeichnen deutliche Verluste. In Deutschland gerät vor allem der MDAX unter Druck. Der Index der mittelgroßen Werte fällt um 2,43 Prozent auf 27.701,10 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den betrachteten Indizes. Ebenfalls deutlich im Minus liegt der TecDAX: Der Technologieindex gibt 2,37 Prozent nach und notiert bei 3.358,50 Punkten. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, verliert 2,03 Prozent auf 16.369,74 Punkte. Der Leitindex DAX hält sich im Vergleich dazu etwas besser, rutscht aber dennoch klar ins Minus. Er steht aktuell bei 22.325,78 Punkten, ein Rückgang von 1,28 Prozent. Damit zeigt sich: Die Schwäche erfasst den gesamten deutschen Markt, trifft aber Nebenwerte und Technologietitel besonders stark. Auch an der Wall Street dominieren rote Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial Average verliert 1,15 Prozent auf 45.525,36 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 1,13 Prozent auf 6.417,71 Punkte nach. Im Vergleich zu den deutschen Indizes fallen die Rückgänge in den USA etwas moderater aus. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein einheitliches Bild: Sowohl in Europa als auch in den USA kommt es heute zu einem breiten Rückgang der Kurse, wobei die deutschen Nebenwerte- und Technologieindizes stärker unter Druck stehen als die großen US-Leitindizes.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte