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SMA Solar Technology Aktie mit Kurssprung +6,16 % - 27.03.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SMA Solar Technology Aktie bisher um +6,16 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.
SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.
SMA Solar Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.03.2026
Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 46,56€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,16 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,70 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +9,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 46,56€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SMA Solar Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +46,44 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +29,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +40,01 %.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,47 % geändert.
SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+29,74 %
|1 Monat
|+45,77 %
|3 Monate
|+46,44 %
|1 Jahr
|+124,80 %
Informationen zur SMA Solar Technology Aktie
Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,61 Mrd.EUR € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,33 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -3,97 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -5,22 %. SolarEdge legt um +2,63 % zu
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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.