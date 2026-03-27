SMA Solar Technology Aktie mit Kurssprung +6,16 % - 27.03.2026

Die SMA Solar Technology Aktie notiert aktuell bei 46,56€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,16 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,70 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +9,00 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 46,56€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SMA Solar Technology ist ein führender Anbieter von Photovoltaik-Lösungen, bekannt für seine Wechselrichter und Energiemanagementsysteme. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Huawei und SolarEdge. SMA's Innovationskraft und Servicequalität heben es von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SMA Solar Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +46,44 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +29,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SMA Solar Technology einen Anstieg von +40,01 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,47 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +29,74 % 1 Monat +45,77 % 3 Monate +46,44 % 1 Jahr +124,80 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,61 Mrd.EUR € wert.

Weltweit geraten die Börsen ins Straucheln: Deutsche Indizes rutschen teils kräftig ab, auch an der Wall Street dominieren Verluste – vor allem Nebenwerte stehen unter Druck.

Top- und Flop-Aktien am 27.03.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,33 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -3,97 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -5,22 %. SolarEdge legt um +2,63 % zu

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.