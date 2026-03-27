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    CNOOC Limited erreicht 2025 neue Rekorde bei Reserven und Produktion - Gewinnresistenz konsolidiert sich weiter

    HONGKONG, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- CNOOC Limited („Unternehmen", SEHK: 00883 (HKD Counter) und 80883 (RMB Counter), SSE: 600938) gab heute seine Geschäftszahlen für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr bekannt.

    • Die Nettoproduktion betrug etwa 2,13 Millionen BOE pro Tag
    • Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn erreichte 122,1 Milliarden RMB
    • Dividendenausschüttungsquote von 45 % und Jahresdividende von 1,28 HKD pro Aktie (einschließlich Steuern)

    Leistungskennzahlen auf einen Blick

    CNOOC Limited strebt ein stetiges Produktionswachstum und eine strenge Kostenkontrolle an, um seine Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf Kosten und Gewinn zu festigen. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen insgesamt 66 neue Vorkommen entdeckt, während die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Nettoproduktion etwa 8 % betrug. Im Jahr 2025 erreichte die Nettoproduktion des Unternehmens 2,13 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag, und der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 122,1 Milliarden RMB.

    Das Unternehmen hält an einer wertorientierten Exploration fest, erreicht einen neuen Rekord bei den Öl- und Gasreserven und wird von Wood Mackenzie erstmals als „NOC Explorer of the Year" ausgezeichnet. Im Jahr 2025 gelangen dem Unternehmen insgesamt 6 neue Öl- und Gasfunde mit der erfolgreichen Bewertung von 28 öl- und gasführenden Strukturen. Die nachgewiesenen Nettoreserven erreichten 7,77 Milliarden BOE, was einem Anstieg von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In China entdeckte das Unternehmen das Feld Longkou 25-1 und führte eine erfolgreiche Erkundung des Feldes Qinhuangdao 29-6 durch. Dies unterstreicht das Explorationspotenzial in den flachen lithologischen Feldern in Bohai. Im Ausland bewertete das Unternehmen erfolgreich zwei Ölfelder im Stabroek-Block in Guyana, nämlich Lukanani und Ranger, und festigte so die Ressourcenbasis des Blocks weiter. Darüber hinaus erwarb das Unternehmen vier neue Explorationsprojekte im Irak, in Kasachstan und in Indonesien und diversifizierte damit sein internationales Portfolio weiter.

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