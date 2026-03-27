JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Geschäft rund um das Energiemanagement dürfte im ersten Quartal weiterhin stark gewesen sein, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern habe in einer Analystenkonferenz allerdings darauf hingewiesen, dass die Markterwartungen bei der Industrie-Automationssparte recht optimistisch seien./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 229,6EUR auf Tradegate (27. März 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00 € , was eine Steigerung von +36,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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