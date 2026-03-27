JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Das Geschäft rund um das Energiemanagement dürfte im ersten Quartal weiterhin stark gewesen sein, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Technologiekonzern habe in einer Analystenkonferenz allerdings darauf hingewiesen, dass die Markterwartungen bei der Industrie-Automationssparte recht optimistisch seien./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 14:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 229,6EUR auf Tradegate (27. März 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
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