JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte im ersten Quartal ein solides Wachstum hingelegt haben, schrieb Rizk Maidi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für die Sparte rund um die Industrieautomatisierung könnten aber überzogen sein./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 229,6EUR auf Tradegate (27. März 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 289

Kursziel alt: 289

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 289,00 € , was eine Steigerung von +21,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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