JEFFERIES stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Der Technologiekonzern dürfte im ersten Quartal ein solides Wachstum hingelegt haben, schrieb Rizk Maidi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für die Sparte rund um die Industrieautomatisierung könnten aber überzogen sein./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 229,6EUR auf Tradegate (27. März 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 289
Kursziel alt: 289
Währung: EUR
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