DZ BANK stuft CTS EVENTIM auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 97 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursverfall nach dem konservativen Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr biete keine größeren Überraschungen./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -27,10 % und einem Kurs von 49,10EUR auf Tradegate (27. März 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
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Zeitrahmen: N/A
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