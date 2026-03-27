Immofinanz: CPI Europe veröffentlicht beeindruckende Finanzergebnisse 2025
2025 war für den Konzern ein Jahr starker Zahlen: steigende Gewinne, stabile Vermietung, gezielte Zukäufe und eine robuste Bilanz prägen das Ergebnis.
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- Konzerngewinn 2025 von €513,5 Mio; Neubewertungen trugen €211,8 Mio zu dem Ergebnis bei (positive Entwicklung v.a. im Einzelhandel)
- Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) stieg auf €710,3 Mio, Ergebnis vor Steuern (EBT) auf €599,8 Mio
- Immobilienportfolio: 357 Objekte mit einem Gesamtwert von €8.701,5 Mio, 3,8 Mio m² vermietbare Fläche, Vermietungsgrad 94,0% und WAULT 3,9 Jahre
- Mieterlöse bei €562,5 Mio (−4,5% gegenüber 2024); Like‑for‑like‑Mieterlöse bereinigt +1,7%
- Strategische Expansion durch Erwerb eines tschechischen Wohnportfolios mit rund 12.000 Wohnungen; Verkaufsvolumen 2025 insgesamt €736,6 Mio
- Robuste Bilanz: Eigenkapitalquote 47,1%, Netto‑LTV 42,6%, liquide Mittel €320,0 Mio und 93,2% der Finanzverbindlichkeiten gegen Zinsänderungsrisiko abgesichert
Der Kurs von Immofinanz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,435EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im
Minus.
-1,23 %
+2,11 %
-4,08 %
-0,13 %
-5,25 %
+48,37 %
-9,87 %
-15,65 %
-63,26 %
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