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    Immofinanz: CPI Europe veröffentlicht beeindruckende Finanzergebnisse 2025

    2025 war für den Konzern ein Jahr starker Zahlen: steigende Gewinne, stabile Vermietung, gezielte Zukäufe und eine robuste Bilanz prägen das Ergebnis.

    Immofinanz: CPI Europe veröffentlicht beeindruckende Finanzergebnisse 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzerngewinn 2025 von €513,5 Mio; Neubewertungen trugen €211,8 Mio zu dem Ergebnis bei (positive Entwicklung v.a. im Einzelhandel)
    • Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) stieg auf €710,3 Mio, Ergebnis vor Steuern (EBT) auf €599,8 Mio
    • Immobilienportfolio: 357 Objekte mit einem Gesamtwert von €8.701,5 Mio, 3,8 Mio m² vermietbare Fläche, Vermietungsgrad 94,0% und WAULT 3,9 Jahre
    • Mieterlöse bei €562,5 Mio (−4,5% gegenüber 2024); Like‑for‑like‑Mieterlöse bereinigt +1,7%
    • Strategische Expansion durch Erwerb eines tschechischen Wohnportfolios mit rund 12.000 Wohnungen; Verkaufsvolumen 2025 insgesamt €736,6 Mio
    • Robuste Bilanz: Eigenkapitalquote 47,1%, Netto‑LTV 42,6%, liquide Mittel €320,0 Mio und 93,2% der Finanzverbindlichkeiten gegen Zinsänderungsrisiko abgesichert

    Der Kurs von Immofinanz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,435EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,19 % im Minus.


    Immofinanz

    -1,23 %
    +2,11 %
    -4,08 %
    -0,13 %
    -5,25 %
    +48,37 %
    -9,87 %
    -15,65 %
    -63,26 %
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