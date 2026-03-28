Rendite aus dem hohen Norden: Auf diese finnische Dividenden-Aktie ist Verlass

Im Gegensatz zum Finanzkonzern TROW bietet dieser Rohstoff-Riese etwas "Greifbares". UPM ist ein weltweit führender Hersteller in den Bereichen grafische Papiere (wie Zeitungs- und Magazinpapier), Spezialpapiere und Etikettenmaterialien. Mit einem Jahresumsatz von rund 9,7 Milliarden Euro im Jahr 2025 und etwa 16.500 Mitarbeitern weltweit gehört das Unternehmen zur Weltspitze der Forstindustrie. UPM besitzt selbst etwa 900.000 Hektar Wald, bewirtschaftet weitere 1,3 Millionen Hektar privater Waldfläche und hat noch rund 160.000 Hektar gepachtet. Die Gesamtfläche ist größter als Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern.

Letzte Woche haben wir uns im Dividenden-Radar mit dem US-Vermögensverwalter T. Rowe Price (TROW) beschäftigt, der vor allem durch seine 40-jährige Steigerungsserie als defensiver Anker in jedem Dividenden-Portfolio glänzt. Heute bleiben wir beim Thema Verlässlichkeit, wechseln aber die Branche und das Land: Es geht nach Finnland zu UPM-Kymmene .

In vielen seiner Geschäftsbereiche, wie etwa bei selbstklebenden Etikettenmaterialien (UPM Raflatac) oder Sperrholz, ist UPM weltweit Marktführer. Neben Papier werden aber auch Zellstoff, Biobrennstoffe und biochemische Produkte hergestellt, was die Abhängigkeit vom klassischen Papiermarkt verringert. Durch seine enorme Substanz und breite Aufstellung (eigene Wälder, Kraftwerke) gilt UPM als relativ krisensicher und pflegt eine Dividendenkultur, die in Europa ihresgleichen sucht.

UPM-Kymmene blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück, die ersten Papier- und Sägemühlen entstanden Anfang der 1870er Jahre. Die allerältesten Wurzeln des Unternehmens reichen mit den "Papeteries de Docelles" im Nordosten Frankreichs bis ins Ende des 15. Jahrhunderts zurück. Dort wurde traditionelles Handpapier aus alter Kleidung hergestellt. Das heutige Unternehmen entstand 1996 durch den Zusammenschluss von Kymmene Oyj mit Repola Oyj und deren Tochtergesellschaft United Paper Mills. Seit diesem Jahr schüttet UPM auch regelmäßig Dividenden aus.

Während viele Konkurrenten am Niedergang des Zeitungsdrucks zerbrachen, hat UPM frühzeitig investiert: in Biochemikalien, Biokraftstoffe und hocheffiziente Zellstoffwerke (wie die neue Bioraffinerie in Leuna). Heute ist UPM einer der größten privaten Waldbesitzer der Welt – ein inflationsgeschützter Sachwert par excellence.

Dividendenpolitik

Die Dividendenstrategie von UPM ist klar kommuniziert: Das Unternehmen strebt eine Ausschüttung von mindestens 50 Prozent des vergleichbaren Gewinns (EPS) an. Wie das bei europäischen Unternehmen häufig der Fall ist, wird nicht so viel Wert auf jährliche Dividendensteigerungen gelegt wie bei den US-Konkurrenten. Stattdessen steht die Finanzierbarkeit der Ausschüttungen und der geplanten Investitionen im Vordergrund. Eigentlich.

Obwohl die Gewinne 2025 aufgrund von Sonderposten und schwachen Marktpreisen unter Druck standen und die Ausschüttungsquote deutlich über die Marke von 100 Prozent stieg, hielt das Management seine Dividende stabil und verweis zur Begründung auf den hohen Cashflow. Tatsächlich haben hohe Investitionen (z. B. in die Leuna-Bioraffinerie) das Ergebnis im vergangenen Jahr deutlich belastet. Man sieht diese Schwäche aber als vorübergehend an und möchte die Aktionäre am starken operativen Cashflow, der mit 2,66 Euro pro Aktie deutlich über der Dividende von 1,50 Euro lag, teilhaben lassen. Auch wenn die Dividende für 2025 etwa 113 Prozent des vergleichbaren Gewinns entsprach. Das Unternehmen nutzt seine solide Bilanz, um die Aktionäre bei der Stange zu halten.

Letzte Ausschüttungen: 2023: 1,50 € | 2024: 1,50 € | 2025: 1,50 €

Plan für 2026: Erneut sind 1,50 € pro Aktie vorgesehen, aufgeteilt in zwei Tranchen.

Tranche 1 (0,75 €): Ex-Tag: 10. April 2026 | Zahltag: 21. April 2026

Tranche 2 (0,75 €): Ex-Tag: 29. Oktober 2026 | Zahltag: 6. November 2026

Gefahren für das Geschäftsmodell

Anleger sollten aber immer auch die möglichen Risiken auf dem Radar haben:

- Konjunkturabhängigkeit: Zellstoff- und Papierpreise reagieren empfindlich auf die Weltwirtschaft. Eine globale Rezession würde die Margen drücken.

- Hohe Investitionskosten: Großprojekte wie die Bioraffinerie in Leuna kosten Milliarden.

- Verschuldungsgrad: Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA ist zuletzt auf 2,29x gestiegen. Eigentlich hat sich das Unternehmen verpflichtet, das Verhältnis unter der Marke von 2x zu halten. Das Management muss hier 2026 liefern, um das Rating nicht zu gefährden.

Analysteneinschätzung: Das Urteil der Experten

Das Bild unter den Analysten ist aktuell nicht so ganz eindeutig. Einerseits geben die 14 von MarketScreener erfassten Experten mit dem Urteil "Outperform" eine positive Anlageempfehlung ab, andererseits entspricht ihr mittleres Kursziel von 26,25 Euro einem leichten Rückgang des Aktienkurses. Die Bullen loben die Unterbewertung der Waldflächen, die Sicherheit und die hohen Cashflows, während die Bären die schwache Gewinnabdeckung der Dividende kritisieren.

Beispielrechnung: Der Weg zu 12.000 Euro passivem Einkommen

Wie viel müssen Anleger auf den Tisch legen, um monatlich 1.000 Euro (also 12.000 Euro pro Jahr) an Dividenden von UPM zu erhalten? Das ist dieses Mal sehr leicht zu berechnen.

Bei einer jährlichen Dividende von 1,50 Euro pro Aktie beträgt die benötigte Stückzahl exakt 8.000 Aktien. Und gemessen am Schlusskurs der Aktie am Freitag in Helsinki bei 25,89 Euro beträgt der notwendige Kapitaleinsatz 8.000 x 25,89 Euro = 207.120 Euro.

Zum Vergleich: Beim Dividendenaristokraten TROW waren es im Radar der vergangenen Woche waren etwa 205.000 Euro notwendig. Wobei bei US-Aktien immer der schwankende Wechselkurs des US-Dollars zum Euro beachtet werden muss.

Fazit: Ein "Zins-Ersatz" mit Sachwert-Charakter

UPM-Kymmene ist momentan keine Wachstumsrakete, aber ein verlässlicher Zahler für Einkommensinvestoren. Die Entscheidung des Managements, die Dividende trotz Gewinnrückgang stabil zu halten, kann als ein Signal des Vertrauens in die künftige Geschäftsentwicklung angesehen werden. Wer geduldig ist und den Aussagen des Managements glaubt, wonach die hohen Investitionen einmalig waren und die Profitabilität jetzt wieder steigt, wird hier mit ca. 6 Prozent Rendite belohnt.

Steuerliche Behandlung: Finnland-Bonus für Deutsche

Für deutsche Anleger ist Finnland besonders attraktiv, da es mit dem Land ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) gibt.

Quellensteuer: In Finnland fallen normalerweise 30 Prozent Quellensteuer an, aber durch das DBA auf 15 Prozent reduziert werden. Diese 15 Prozent werden in der Praxis vieler deutscher Neobroker (wie Smartbroker) und Banken meist direkt angerechnet, sodass sich Anleger nicht um Rückforderungen kümmern müssen. Diese 15 Prozent werden auf die in deutschland insgesamt anfallenden 26,37 Prozent (Quellensteuer plus Soli, aber ohne Kirchensteuer) angerechnet, sodass hier dann noch 11,375 Prozent abgezogen werden. Ein mühsames Rückforderungsverfahren entfällt bei vielen Brokern oft, da die finnische Steuer "sauber" auf die deutsche Steuerschuld angerechnet werden kann. Unterm Strich zahlen Aktionäre du also exakt das Gleiche wie bei einer Allianz- oder BASF-Aktie – ganz ohne Papierkrieg.

Übersicht zur Dividende von UPM-Kymmene

Marktkapitalisierung: 13,7 Milliarden Euro

Dividendenrendite 2025: 6,05 %; fwd 5,79 %

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 17 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 30 Jahre in Folge (seit der Fusion 1996)

Frequenz: zweimal pro Jahr (April und November)

Zeitplan

04.02.2026: Dividendenvorschlag (wird bei HV am 09.04.2026 final abgesegnet)

10.04.2026: Ex-Tag/Record date

21.04.2026: Auszahlung (die zweite Ausschüttung für 2026 ist für den 06.11.2026 geplant, mit einem Ex-Tag am 29.10.2026)

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in Euro 2029e 5,79e 1,50e 2028e 6,03e 1,56e 2027e 5,87e 1,52e 2026e 5,79e 1,50 2025 6,05 1,50 2024 5,65 1,50 2023 4,40 1,50 2022 4,29 1,50 2021 3,89 1,30 2020 4,27 1,30

* Quellen: UPM-Kymmene, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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