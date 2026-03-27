DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 73 Euro - 'Kaufen'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -27,63 % und einem Kurs von 48,74 auf Tradegate (27. März 2026, 18:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -25,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,88 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +48,98 %/+136,73 % bedeutet.