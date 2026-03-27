ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 73 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 97 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursverfall nach dem konservativen Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr biete keine größeren Überraschungen./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -27,63 % und einem Kurs von 48,74 auf Tradegate (27. März 2026, 18:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -25,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,88 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +48,98 %/+136,73 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 73 Euro
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Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
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Schulenberg hat mal eben für 10 Mio. zu 54,37 gekauft...