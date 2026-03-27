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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 73 Euro - 'Kaufen'

    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventim auf 73 Euro - 'Kaufen'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 97 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kursverfall nach dem konservativen Ausblick des Ticketvermarkters und Veranstalters sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr biete keine größeren Überraschungen./rob/niw/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -27,63 % und einem Kurs von 48,74 auf Tradegate (27. März 2026, 18:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -25,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +48,98 %/+136,73 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 73 Euro


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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der CTS Eventim‑Aktie nach Zahlen: Intraday/Tradegate‑Gaps von rund −15% bis −20%, Kurse teils unter 50–54 €. Erwähnt wird ein Directors‑Kauf (Schulenberg 10 Mio. zu 54,37) und Nachkäufe bei 52,5–54,5. Nutzer sehen Übertreibung bzw. große Verkäufer als Auslöser, andere verweisen auf positive Q4/Analysten und Risiken durch Inflation/ Konsumklima.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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    dpa-AFX
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