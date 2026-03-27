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    Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf

    GNW-DD - Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
    / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
    a) Name
    +----------+------+
    | Titel | Herr |
    +----------+------+
    | Vorname | Leo |
    +----------+------+
    | Nachname | Wang |
    +----------+------+
    2. Grund der Meldung
    a) Position / Status
    +--------------+
    | Aufsichtsrat |
    +--------------+
    b) Erstmeldung
    3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
    +---------------------------------------+
    | Leo International Precision Health AG |
    +---------------------------------------+
    b) LEI
    +----------------------+
    | 529900R5095181VD8H48 |
    +----------------------+
    4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
    a) Beschreibung des Finanzinstruments
    +------+-------------------+
    | Art | Aktie |
    +------+-------------------+
    | ISIN | ISIN DE0005490601 |
    +------+-------------------+
    b) Art des Geschäfts
    +------+
    | Kauf |
    +------+
    c) Preis(e) und Volumen
    +-----------+----------------+
    | Preis(e) | Volumen |
    +-----------+----------------+
    | 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |
    +-----------+----------------+
    d) Aggregierte Informationen
    +-----------+-----------------------+
    | Preis | Aggregiertes Volumen |
    +-----------+-----------------------+
    | 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |
    +-----------+-----------------------+
    e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
    +------------+
    | 26.03.2026 |
    +------------+
    f) Ort des Geschäfts
    +--------------------------------+
    | Außerhalb eines Handelsplatzes |
    +--------------------------------+
    Ende der Mitteilung
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------+ | Unternehmen | Leo International Precision Health AG | | | | | | Am Klopferspitz 19 | | | | | | 82152 Planegg / Martinsried | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------+ | Internet | https://www.liphag.com | +-------------+---------------------------------------+ Â°

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie

    Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,00 auf Frankfurt (27. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um -5,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +92,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von SPOBAG bezifferte sich zuletzt auf 8,80 Mio..





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