^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

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| Titel | Herr |

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| Vorname | Leo |

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| Nachname | Wang |

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2. Grund der Meldung

a) Position / Status

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| Aufsichtsrat |

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b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name

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| Leo International Precision Health AG |

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b) LEI

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| 529900R5095181VD8H48 |

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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

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| Art | Aktie |

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| ISIN | ISIN DE0005490601 |

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b) Art des Geschäfts

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| Kauf |

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c) Preis(e) und Volumen

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| Preis(e) | Volumen |

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| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |

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d) Aggregierte Informationen

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| Preis | Aggregiertes Volumen |

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| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |

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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

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| 26.03.2026 |

+------------+

f) Ort des Geschäfts

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| Außerhalb eines Handelsplatzes |

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Ende der Mitteilung

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,00 auf Frankfurt (27. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um -5,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +92,77 %. Die Marktkapitalisierung von SPOBAG bezifferte sich zuletzt auf 8,80 Mio..



