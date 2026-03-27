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Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf
^Leo International Precision Health AG: Herr Leo Wang, Kauf Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen
stehenden Personen,
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
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| Titel | Herr |
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| Vorname | Leo |
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| Nachname | Wang |
+----------+------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
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| Aufsichtsrat |
+--------------+
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name
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| Leo International Precision Health AG |
+---------------------------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900R5095181VD8H48 |
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4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+-------------------+
| Art | Aktie |
+------+-------------------+
| ISIN | ISIN DE0005490601 |
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b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
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| Preis(e) | Volumen |
+-----------+----------------+
| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |
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d) Aggregierte Informationen
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| Preis | Aggregiertes Volumen |
+-----------+-----------------------+
| 24,00 EUR | 624.000,00 EUR |
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e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 26.03.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
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| Außerhalb eines Handelsplatzes |
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Ende der Mitteilung
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie
Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,00 auf Frankfurt (27. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um -5,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +92,77 %.
Die Marktkapitalisierung von SPOBAG bezifferte sich zuletzt auf 8,80 Mio..