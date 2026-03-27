ViewLift und MyOutdoorTV führen eine dialogorientierte KI-Suche ein, um die Suche nach Streaming-Inhalten für Outdoor-Fans zu revolutionieren

NEW YORK und DENVER, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- ViewLift, ein weltweit führender Anbieter von digitaler Streaming-Technologie, und MyOutdoorTV (MOTV), die führende Abonnement-Streaming-Plattform für Outdoor-Lifestyle-Programme, gaben heute die Einführung von ViewLift Conversational AI Search bekannt, einer fortschrittlichen, KI-gestützten Suchfunktion, die Abonnenten dabei helfen soll, relevante Outdoor-Inhalte schneller und intuitiver zu finden.

Die neue Funktion ermöglicht die Suche in natürlicher Sprache auf der gesamten MyOutdoorTV-Plattform. Sie ist derzeit im Web verfügbar, die Sprachsteuerung für Smart-TVs wird in Kürze eingeführt. Das System geht über die herkömmliche Stichwortsuche hinaus und interpretiert die Absichten der Nutzer, um hochrelevante Ergebnisse aus der umfangreichen Bibliothek von MOTV mit Inhalten zu den Themen Jagd, Angeln und Outdoor-Abenteuer zu liefern.

Die Technologie basiert auf einer semantischen Intelligenz-Ebene, die Vektorsuche mit Retrieval-Augmented Generation (RAG) kombiniert, und analysiert Titel, detaillierte Metadaten sowie Transkripte aus dem gesamten MOTV-Katalog, um den Kontext, die Absicht und die Zusammenhänge zwischen den Themen zu erfassen. Das Ergebnis ist ein Sucherlebnis, das der intuitiven Suche führender Streaming-Plattformen wie Netflix ähnelt – es ermöglicht den Zuschauern, über einfache Stichwortübereinstimmungen hinauszugehen und durch Abfragen in natürlicher Sprache hochrelevante Inhalte zu finden. So können Nutzer beispielsweise mit detaillierten Suchanfragen wie „Zeige mir Jagden auf Elche mit dem Bogen in den Colorado Rockies" oder „Finde Techniken zum Fliegenfischen auf Forellen in schnell fließenden Gewässern" suchen und erhalten sofort die relevantesten Videos aus dem gesamten Archiv.

„Bei ViewLift konzentrieren wir uns darauf, mithilfe von KI Erlebnisse für Endkunden zu schaffen, wobei wir die neuesten Technologien nutzen, die bislang nur von großen Unternehmen wie Netflix eingesetzt wurden. Dieses neue Erlebnis ermöglicht es den Nutzern, anhand von Begriffen und Stichwörtern zu suchen, sei es durch Eingabe oder per Spracheingabe", sagte Manik Bambha, President von ViewLift. „Die dialogbasierte Suche verkürzt die Zeitspanne zwischen Suchabsicht und Aufruf der Inhalte erheblich. Für das begeisterte Publikum von MyOutdoorTV bedeutet dies einen schnelleren Zugriff auf genau die Inhalte zu den Themen Jagd, Angeln oder Outdoor, die sie sich wünschen, und gleichzeitig eine Steigerung der Nutzerinteraktion auf der gesamten Plattform."