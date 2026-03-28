Warum diese Meldung alles verändern könnte!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von U.S. GoldMining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit U.S. GoldMining Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 28.03.2026, 7:12 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt ein strategisch wichtiges Metall, reagiert kurzfristig aber längst nicht mehr nur auf klassische Krisensignale. Entscheidend sind heute vor allem Realzinsen, US-Dollar, Liquidität, Kapitalströme und das Vertrauen in das Finanzsystem. Gerade deshalb lohnt sich der Blick auf Projekte, die nicht nur vom Goldpreis abhängen. In volatilen Marktphasen kann ein zweites starkes Metallprofil die Investmentstory robuster machen – vorausgesetzt, das Projekt ist groß genug und die Wirtschaftlichkeitsdaten tragen.

Hier kommt Kupfer ins Spiel. Das Metall ist für Stromnetze, Rechenzentren, Elektrifizierung und industrielle Infrastruktur von zentraler Bedeutung. Viele Marktbeobachter gehen daher davon aus, dass hochwertige Kupferprojekte strukturell an Bedeutung gewinnen. Für Anleger wird die Kombination aus Gold und Kupfer damit besonders interessant: Gold steht eher für monetäre Sicherheit, Kupfer eher für industrielle Nachfrage. Treffen beide Faktoren in einem einzigen Projektzusammen, entsteht eine deutlich breitere strategische Basis. Genau diese Konstellation findet sich beim Whistler-Projekt in Alaska.

Gold und Kupfer bilden hier keine Gegensätze, sondern zwei unterschiedliche Werttreiberinnerhalb desselben Projekts. Gold liefert den defensiveren Charakter, Kupfer ergänzt das Profil um einen wichtigen Industriemetall-Anteil. U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) bündelt diese beiden Komponenten in seinem zu 100 % gehaltenen Whistler-Projekt in Alaska und rückt damit in eine interessante Schnittstelle zwischen Edelmetall- und Industriemetallmarkt.

Ein Projekt - zwei Welten: Sicherheit durch Gold, Wachstum durch Kupfer!

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) wirkt auf den ersten Blick wie ein typischer Junior im Rohstoffsektor. Doch gerade darin liegt die eigentliche Spannung: Es ist kein etablierter Produzent, sondern ein Unternehmen in der Übergangsphase vom Explorer zum potenziellen Entwickler eines Großprojekts.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Im Zentrum steht dabei das Whistler-Projekt in Alaska, ein großes Gold-Kupfer-System, das nicht durch aktuelle Produktion, sondern durch sein Entwicklungs- und Ausbaupotenzial auffällt.

Milliardenbewertung und hohe Rendite: Was die neue Studie wirklich zeigt!

Die Meldung vom 23. März 2026 markiert einen wichtigen formalen Fortschritt für U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8). An diesem Tag reichte das Unternehmen die technischen Berichte zur bereits am 2. März 2026 veröffentlichten Preliminary Economic Assessment (PEA) für das Whistler-Projekt ein. Damit wurden die zuvor kommunizierten Eckdaten in den offiziellen technischen Unterlagen nach S-K 1300 und NI 43-101 hinterlegt.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen dieser PEA sind beachtlich und erklären, warum das Projekt seither deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Der berechnete Kapitalwert (After-tax NPV5%) liegt bei 2,04 Mrd. US-Dollar auf Basis der im PEA verwendeten Grundannahmen von 3.200 US-Dollar je Unze Gold, 4,50 US-Dollar je Pfund Kupferund 37,50 US-Dollar je Unze Silber. Auf Basis eines separaten Spot-Preis-Szenarios von 5.000 US-Dollar je Unze Gold, 5,85 US-Dollar je Pfund Kupfer und 70 US-Dollar je Unze Silber steigt der NPV5% auf rund 4,88 Milliarden US-Dollar. Parallel dazu nennt die Studie eine IRR von 33,0 % im Base Case und 62,0 % im Spot-Szenario sowie einen Payback von 2,1 beziehungsweise 1,2 Jahren.

Noch spannender wird die PEA, wenn man den Metallmix betrachtet. Whistler ist kein reines Goldprojekt. Offiziell weist das Unternehmen darauf hin, dass im Base Case rund 25 % des Projektwerts auf Kupfer entfallen. Das verändert die strategische Einordnung deutlich, weil das Projekt damit nicht nur vom Goldpreis, sondern auch von einem wesentlichen Industriemetall profitiert.

Auch operativ liefert die Studie wichtige Einblicke: Die geplante Mine weist eine anfängliche Laufzeit von rund 14,6 Jahren auf, mit einer durchschnittlichen Produktion von etwa 246.000 Goldäquivalent-Unzen pro Jahr über die gesamte Minenlaufzeit und etwa 345.000 Goldäquivalent-Unzen pro Jahr in den ersten drei Jahren. Gleichzeitig nennt die PEA-Gesamtförderkosten von 1.046 US-Dollar je Goldunze auf By-Product-Basis. Dem steht ein anfänglicher Kapitalbedarf von rund 1,28 Milliarden US-Dollar gegenüber inklusive 20 % Puffer.

Quelle: U.S. GoldMining Inc.

Eine PEA ist keine Bauentscheidung, sondern eine erste wirtschaftliche Bewertung auf Basis technischer und preislicher Annahmen. Risiken wie steigende Baukosten, Genehmigungsfragen, Finanzierungsbedarf oder schwankende Rohstoffpreise können das Bild in späteren Projektphasen deutlich verändern.

Trotzdem ist die strategische Bedeutung dieser Entwicklung hoch: Mit der Veröffentlichung der PEA am 2. März und der Einreichung der technischen Berichte am 23. März hat U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) eine neue Projektphase erreicht. Wichtig ist dabei die Präzision: Die PEA berücksichtigt ausschließlich die „Indicated“-Resources des Whistler Deposit und damit nur eines von drei bekannten Lagerstättenzentren auf dem Projekt mit ausgewiesenen Ressourcen. Zusätzliche Ressourcen und weitere Ziele wurden im Wirtschaftsmodell noch nicht berücksichtigt.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea- ...

Fazit: U.S. GoldMining: Strategisches Potenzial trifft auf Gold- und Kupferwachstum!

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8) präsentiert sich aktuell als ein Projektentwickler mit klar definierbarem Gold- und Kupferprofil. Mit dem Whistler-Projekt in Alaska besitzt das Unternehmen ein 100 % eigenes Projekt mit signifikanter Größenordnung und einer nun erstmals detailliert wirtschaftlich hinterlegten Erstbewertung.

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie modelliert für das Whistler-Projekt eine Gesamtproduktion von rund 3,6 Millionen Unzen Goldäquivalent über die anfängliche Minenlaufzeit. Darin enthalten sind 2,6 Millionen Unzen Gold, 6,9 Millionen Unzen Silber und 592 Millionen Pfund Kupfer. Die durchschnittliche Jahresproduktion liegt bei etwa 246.000 Unzen Goldäquivalent, in den ersten drei Jahren bei rund 345.000 Unzen Goldäquivalent.

Die aktuelle PEA liefert damit belastbare wirtschaftliche Kennzahlen für eine erste Projektbewertung: einen hohen Kapitalwert, attraktive interne Renditen, eine kurze rechnerische Amortisationszeit und ein Kostenprofil, das im Branchenvergleich wettbewerbsfähig wirkt.

U.S. GoldMining (WKN: A3D7H8) mit Whistler in zwei wichtigen Rohstoffmärkten zugleich. Für Investoren ergibt sich daraus ein spekulatives, aber strategisch interessantes Chance-Risiko-Profil.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: U.S. GoldMining Inc. (Pressemeldungen vom 2. März 2026 und 23. März 2026), Unternehmenswebsite, Corporate Presentation, technische Berichte / S-K 1300 und NI 43-101, SEC-Filings; für allgemeine Marktbezüge ergänzend öffentlich zugängliche Pressequellen.

Quellen: U.S. GoldMining, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, Reuters, Intro-Bild:stiock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 27.03.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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Methodik / Quellen: Grundlage sind die Unternehmensmeldungen von U.S. GoldMining Inc. vom 2. März 2026 und 23. März 2026, die Unternehmenswebsite, die Corporate Presentation sowie die veröffentlichten technischen Unterlagen. Es wurden keine eigenen Bewertungsmodelle, Kursziele oder Preistargets erstellt.

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