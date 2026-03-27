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    Mehr als 20 Tote bei Angriffen auf Wohnkomplexe im Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Zehn Zivilisten in Schahr-e Rey durch Raketenangriff
    • 13 Tote in Kermanschah darunter zwei Kinder
    • Schäden an Stahlwerken und Stromanlagen ein Toter
    Mehr als 20 Tote bei Angriffen auf Wohnkomplexe im Iran
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Bei Angriffen auf Wohngebiete in der iranischen Hauptstadt Teheran und der Kurdenprovinz Kermanschah sind Medienberichten zufolge mehr als 20 Zivilisten ums Leben gekommen. In Teheran starben im Stadtviertel Schahr-e Rey zehn Bewohner eines Wohnkomplexes bei einem Raketenangriff der amerikanisch-israelischen Streitkräfte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher berichtete.

    In der Stadt Kermanschah im Westen des Landes wurden dem Gouverneursbüro zufolge mehr als zehn Wohneinheiten angegriffen. 13 Menschen seien ums Leben gekommen, darunter 2 Kinder und 4 Frauen.

    Zudem gab es Angriffe auf die beiden Stahlwerke in Isfahan in Zentral- und Ahwas im Südwestiran. Teile der Stromversorgungsanlagen sowie eine Werkhalle der beiden Fabriken wurden Berichten zufolge beschädigt. Demnach gab es in Isfahan einen Toten und zwei Verletzte. Das genaue Ausmaß der Angriffe soll nach Abschluss der Untersuchungen bekanntgegeben werden./str/DP/jha





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