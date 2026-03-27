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    Flugbegleiter stimmen für Arbeitskampf bei Lufthansa und Cityline

    Wirtschaft - Flugbegleiter stimmen für Arbeitskampf bei Lufthansa und Cityline
    Foto: Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Mörfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Mitglieder der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo) bei der Deutschen Lufthansa sowie der Lufthansa CityLine haben in den am Freitag beendeten Urabstimmungen für die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt.

    Bei Lufthansa lag die Zustimmung bei 94,02 Prozent, bei Lufthansa Cityline bei 98,63 Prozent, teilte die Gewerkschaft mit. Die Ufo will nun auf Basis der Ergebnisse über das weitere Vorgehen entscheiden.

    "Was Lufthansa aktuell als `smarte Produktivität` verkauft, ist in Wahrheit nichts anderes als ein Kahlschlag der Arbeitsbedingungen", sagte Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik und Verhandlungsführer bei UFO. "Hier sollen Schutzstandards systematisch abgeräumt werden. Dass sich die Kabine dagegen wehrt und für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen eintritt, ist nur folgerichtig."

    Bei Lufthansa Cityline bleib die Situation aus Sicht der Gewerkschaft unverändert dramatisch. Die Flugbegleitergewerkschaft kritisiert, dass die Arbeitgeberseite trotz der geplanten Einstellung des Flugbetriebs und der damit verbundenen existenziellen Folgen für rund 800 Kabinenbeschäftigte weiterhin jegliche Verhandlungen über einen tariflichen Sozialplan verweigere.

    "Das klare Votum ist nicht nur eine Bestätigung, sondern ein Auftrag. Unsere Mitglieder erwarten zu Recht, dass ihre Forderungen endlich ernsthaft aufgegriffen werden", so Sara Grubisic, stellvertretende Vorsitzende und Vorständin für Tarifpolitik der UFO. "Wenn die Arbeitgeberseite weiter auf Zeit spielt oder auf Konfrontation setzt, ist auch klar, dass die Kabinen in beiden Flugbetrieben bereit sind, die nächsten Schritte zu gehen. Die Ergebnisse der Urabstimmungen geben uns den nötigen Rückenwind dafür."



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Flugbegleiter stimmen für Arbeitskampf bei Lufthansa und Cityline Die Mitglieder der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo) bei der Deutschen Lufthansa sowie der Lufthansa CityLine haben in den am Freitag beendeten Urabstimmungen für die Durchführung von …
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