Börsen Update
Börsen Update USA - 27.03. - US Tech 100 schwach -1,99 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.247,50 PKT und fällt um -1,75 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +2,19 %, Coca-Cola +1,29 %, Merck & Co +1,16 %, Johnson & Johnson +1,04 %, Walmart +0,70 %
Flop-Werte: Amazon -3,84 %, Unitedhealth Group -3,12 %, Visa (A) -3,11 %, Salesforce -3,10 %, JPMorgan Chase -2,92 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.157,40 PKT und fällt um -1,99 %.
Top-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) +2,67 %, PepsiCo +2,36 %, The Kraft Heinz Company +2,30 %, American Electric Power +2,25 %, Constellation Energy +2,08 %
Flop-Werte: Datadog Registered (A) -8,30 %, Arm Holdings -6,88 %, Airbnb Registered (A) -6,36 %, Palo Alto Networks -6,07 %, Zscaler -5,55 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:56) bei 6.377,33 PKT und fällt um -1,75 %.
Top-Werte: Entergy +7,00 %, Brown-Forman Registered (B) +5,36 %, Campbell Soup +4,34 %, Lyondellbasell Industries +4,07 %, Halliburton +3,65 %
Flop-Werte: Datadog Registered (A) -8,30 %, Norwegian Cruise Line -7,43 %, Coinbase -6,45 %, Carnival Corporation -6,40 %, Airbnb Registered (A) -6,36 %
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