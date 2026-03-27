Amazon Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 27.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von -3,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,84 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Amazon insgesamt ein Minus von -8,34 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um -3,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,93 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,75 % geändert.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,89 % 1 Monat +2,57 % 3 Monate -8,34 % 1 Jahr -3,35 %

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Bil.EUR € wert.

Weltweit geraten die Börsen ins Straucheln: Deutsche Indizes rutschen teils kräftig ab, auch an der Wall Street dominieren Verluste – vor allem Nebenwerte stehen unter Druck.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,79 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -2,55 %. JD.com verliert -1,77 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -2,39 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.