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    Amazon Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 27.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Amazon Aktie bisher Verluste von -3,84 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 27.03.2026
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Amazon aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von -3,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Amazon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,84 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Amazon insgesamt ein Minus von -8,34 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um -3,89 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,93 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,75 % geändert.

    Amazon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,89 %
    1 Monat +2,57 %
    3 Monate -8,34 %
    1 Jahr -3,35 %

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,86 Bil.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,79 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -2,55 %. JD.com verliert -1,77 % Alibaba Group notiert im Minus, mit -2,39 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    -3,66 %
    -3,81 %
    -1,52 %
    -8,44 %
    -2,99 %
    +97,14 %
    +40,61 %
    +593,40 %
    +251.552,17 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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