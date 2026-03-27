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    Merz

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    Kohlekraftwerke möglicherweise länger am Netz

    Für Sie zusammengefasst
    • Kohlekraftwerke könnten länger am Netz bleiben
    • Schneller Bau von Gaskraftwerken zur Versorgungssicherheit
    • Industrie nicht durch unrealistische Ausstiegspläne
    Merz - Kohlekraftwerke möglicherweise länger am Netz
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) könnten Kohlekraftwerke länger laufen als geplant. "Wir müssen jetzt schnell in den Bau von Gaskraftwerken kommen", sagte er beim "F.A.Z.-Kongress 2026" in Frankfurt. "Und wir werden möglicherweise, wenn die Energiekrise sich fortsetzen sollte und tatsächlich eine Mangellage eintritt, wir werden möglicherweise sogar laufende Kohlekraftwerke länger am Netz lassen müssen."

    Man müsse Deutschland mit Strom versorgen, sagte er. "Ich bin nicht bereit, den Kern unserer Industrie aufs Spiel zu setzen, nur weil wir da Ausstiegspläne beschlossen haben, die unrealistisch sind." Aus der Kohleverstromung will Deutschland eigentlich schrittweise bis 2038 aussteigen./wem/DP/jha





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