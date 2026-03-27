UN suchen nach Mechanismus für Straße von Hormus

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NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen des andauernden Iran-Kriegs will UN-Generalsekretär António Guterres einen Weg finden, wie bestimmte Güter durch die Straße von Hormus gelangen können. Ziel sei es zunächst, den Handel mit Düngemitteln und landwirtschaftlichen Produkten zu erleichtern, sagte Guterres' Sprecher. Der Fokus liege auf humanitären Bedürfnissen. Es gehe nicht um den Handel mit Öl. Wie der Mechanismus konkret aussehen werde, sei noch nicht festgelegt, so der Sprecher.

Zugleich stellte der iranische UN-Botschafter in Genf, Ali Bahreini, in Aussicht, dass es für bestimmte Güter Erleichterungen beim Transport durch die Meerenge geben könnte. Der Iran habe auf Ersuchen der Vereinten Nationen beschlossen, "die sichere Durchfahrt humanitärer Hilfslieferungen durch die Straße von Hormus zu erleichtern und weiter zu beschleunigen", schrieb Bahreini auf X. "Die operativen Modalitäten für die Umsetzung werden zu gegebener Zeit mit den Vereinten Nationen endgültig festgelegt." Der Iran setze sich weiter dafür ein, "die Sicherheit und Stabilität der Meerenge für alle nicht feindlichen Länder" zu gewährleisten.