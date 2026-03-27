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    Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahme von Mediamarkt-Saturn durch JD stockt
    • Frankreich und Italien haben grünes Licht gegeben
    • Ceconomy betont Zusagen zu Standorten und Jobs
    Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF/WIEN (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler Mediamarkt-Saturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com kommt in Österreich nicht voran. Dort seien die Gespräche über eine Freigabe schwierig, teilte der Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy AG mit. Es sei deshalb unklar, ob das Geschäft wie geplant im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werde.

    JD.com hatte im vergangenen Sommer ein Übernahmeangebot abgegeben und sich wenige Monate später die Mehrheit der Ceconomy-Aktien gesichert. Frankreich und Italien haben laut Ceconomy grünes Licht für die Übernahme gegeben, aus Deutschland und Spanien erwarte man die Freigabe zeitnah.

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    In Österreich habe die zuständige Behörde jedoch Bedenken geäußert. Ceconomy hob hervor, bereits klare Zusagen zu Standorten, Arbeitsplätzen, Datenschutz und zur Unabhängigkeit des Managements gemacht zu haben.

    "Bisher versperrt sich die Behörde einer gemeinsamen Lösungsfindung", teilte der Konzern mit. Man arbeitete intensiv daran sicherzustellen, "dass das österreichische Geschäft Teil der Transaktion bleibt"./bf/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JD.com Aktie

    Die JD.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,63 % und einem Kurs von 4,25 auf Tradegate (27. März 2026, 21:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JD.com Aktie um +6,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von JD.com bezifferte sich zuletzt auf 35,40 Mrd..

    JD.com zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3600 %.




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