Mediamarkt-Saturn-Übernahme stockt in Österreich

Auch hier sehe ich wieder viele Parallelen zur Situation bei Ceconomy! 🤔





Denn das ist noch ein weiteres Beispiel dafür, warum es sich eben doch lohnen kann seine Anteile zu behalten, statt übereilt anzudienen! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif

(auch eine Metro AG ist ja geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass sich das sehr wohl lohnen kann)





https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67358953-eqs-adhoc-hamburger-hafen-und-logistik-ag-port-of-hamburg-beteiligungsgesellschaft-se-uebermittelt-verlangen-zur-durchfuehrung-eines-squeeze-out-der-m-022.htm





Auch die HHLA-Aktie war in den letzten Jahren kräftig unter Druck geraten (10€) , was die MSC Gruppe für einen Einstieg (mit späterer Übernahme) ausgenutzt hat.

Man hat die Mehrheit der HHLA letztlich für poplige 16,75€ / Aktie übernommen ... und plant jetzt den Squeeze-Out der letzten Kleinaktionäre ...

In der Zwischenzeit (es dauerte etwa 1 Jahr, bis alle Genehmigungen vorlagen) hatte sich die Lage kontinuierlich verbessert (auch das kommt uns ja bekannt vor).

Daher stieg nach Vollzug der Übernahme der Kurs der HHLA auch kontinuierlich auf Kurse von über 21€ (also 25% höher als das freiwillige Übernahmenangebot lag) und stabilisierte sich dauerhaft auf diesem Niveau ...





Nun hat man den Squeeze-Out angekündigt ... und die HHLA-Aktie legt nachbörslich kräftig auf 22,50€ zu ... 35% oberhalb des urspr. Übernahmeangebots! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Man darf gespannt sein, wie hoch die "faire Abfindung" bei der HHLA letztlich ausfallen mag? Ist auf jeden Fall mal spannend zu beobachten.

Denn die Parallelen der Situationen/Entwicklungen von Ceconomy und einer HHLA sind geradezu frappierend! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif