Wirtschaft
US-Börsen lassen deutlich nach - Märkte erwarten keine Zinssenkung
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 45.167 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.369 Punkten 1,7 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.133 Punkten 1,9 Prozent im Minus.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.369 Punkten 1,7 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 23.133 Punkten 1,9 Prozent im Minus.
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Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran dominiert weiterhin das Geschehen an den Börsen. Anleger rechnen nun nicht mehr damit, dass die US-Zentralbank Federal Reserve wie von US-Präsident Donald Trump gewünscht den Leitzins in diesem Jahr senken wird. Am wahrscheinlichsten gilt laut "CME Fed Watch" derzeit, dass der Leitzins stabil gehalten wird. Doch die Märkte preisen zunehmend eine moderate Leitzinserhöhung im Oktober ein.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1515 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8684 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.505 US-Dollar gezahlt (+2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,79 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 113,30 US-Dollar, das waren 4,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1515 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8684 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.505 US-Dollar gezahlt (+2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,79 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 113,30 US-Dollar, das waren 4,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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Timburg schrieb heute 09:15
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@Speedy
eigentlich haben wir Deine Fragen bzw. Bedenken zum NBIM-II und zu den Dividenden schon mal geklärt. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Will aber nochmals explizit darauf eingehen - nicht nur wegen Dir, sondern weil ich das allgemeine Gejammere, wie schlecht es uns doch geht, einfach nicht mehr hören kann. Ich komm ja ziemlich viel in der Weltgeschichte rum, aber so eine negative Stimmung wie hierzulande trifft man nirgendwo. Und dabei geht es den Menschen in Mallorca oder Kapverden oder Oman, Bali und Rumänien bestimmt nicht besser als uns. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Ob man in Süddeutschland besser verdient als in anderen Regionen?? Keine Ahnung. Aber da ich gewohnt bin offen über Finanzen zu sprechen, will ich das Thema mal konkret angehen. Zumal ich bei meinen Zahlen weder Gefahr laufe, bemitleidet zu werden, noch damit prahlen zu können. Wir hatten bis zu meinem Renteneintritt ein monatliches Nettoeinkommen von ca. 5500-6000€, was genau dem Durchschnitt entspricht. Also die berühmte Mittelschicht:
Davon konnte ich immerhin über viele Jahre meine Depot-Sparrate von 800€ durchziehen. Auch 6-7 Jahre Studium vom Sohn wurden mit ca. 1200€ im Monat unterstützt. Blieb immer noch genügend um ca. 1000€ auf ein Sparkonto wegzulegen, falls mal eine neue Heizung oder ein Auto fällig ist. Und Du darfst mir glauben, auch vom Rest konnten wir gut leben. OK, wir sind nicht luxusverwöhnt - es musste nicht immer das teuerste Auto oder Handy sein. Auch geht man da nicht jeden Tag ins Restaurant oder jede Woche zum Friseur oder Maniküre. Und auch beim Einkaufen achtet meine Frau - gewohnt von der harten Phase mit meinem Rumänien-Pleite - auf Preise und kauft nicht wahllos ein. Und es geht weiter mit dem Urlaub wo wir nicht unbedingt 5 Sterne-Spa-Ressort buchen. Die Achensee-Clique kennt mich da besser: fühl mich im Klara wohler als im Christina. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/yawn.gif (sind beides Unterkünfte in Pertisau).
Insofern kann ich schwer nachvollziehen, wenn einer hier kommt und sich beklagt dass man nichts sparen kann oder dass sich Altersvorsorge nicht lohnt. Klar, eine alleinerziehende Mutter ist da in einer speziellen Lage. Aber wo 2 Einkommen sind, gibt es immer eine Möglichkeit, paar €€ auf die Seite zu legen. Aber bei den meisten hapert es auf der Ausgabenseite - man will ja schließlich alles mitmachen und zeigen was für eine tolle Sachen - Auto, Klamotten, Elektronik usw. - man sich gönnt.
Und jetzt zum Thema Rentenlücke: hab ja schon mal geschrieben. Mit unseren 3 Renten und den Divieinkünften kommen wir fast punktgenau auf obige Beträge. Also so gut wie keine Lücke. Und unser Junior ist seit September aus dem Familienbudget gefallen und verdient sein eigenes Geld. Und das nicht zu knapp. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Dementsprechend schau ich optimistisch in die Rentenphase - welche ja zeitlich begrenzt ist. Also sollte man die auch jeden Tag genießen.
Ich will mit diesen Berechnungen nur zeigen, dass man sehr wohl etwas erreichen kann und kann nur jedem Junior und Newbie nahelegen, seine Altersvorsorge (zumindestens teilweise) in die eigenen Hände zu nehmen. Wird einem nichts geschenkt im Leben.
Letzter Punkt - meine Dividenden. Hab ja schon öfter gesagt dass ich mit ca. 6% wahrscheinlich die höchste DR übers Gesamtdepot hier im Thread hab. Bin das Risiko eingegangen und hab mich nicht auf Dividendensteigerer mit 0,5-1,5% DR fixiert, sondern hab in den letzten 5-6 Jahren fast nur oberhalb der 5%-Marke gekauft. Ist zwar ab und zu schiefgegangen (meine 3-4 Problem-BDCs z.B) aber in unzähligen Fällen waren es reine Glückstreffer. Und zu den 8-10-12% DR bei Kauf kamen teilweise mehrere 100% Kursgewinne dazu. Hab ja erst neulich als Beispiel meine Banken aufgezählt. Gibt aber auch noch genügend andere Werte die Spaß machen. Gerade gestern einen dreistelligen Betrag Q-Divi von Flex eingebucht, welche ich vor Jahren optimal eingekauft hab.
Und wenn Du jetzt bei 300-400k (nehmen wir die Mitte) Depotwert 6% DR rechnest, den doppelten Freibetrag nimmst, dann bleiben genau 16.000€ Nettodividenden übrig. Genau den Betrag den ich dieses Jahr als Ziel aufgerufen hab. Mal schaun ob ich das erreiche - die März-Statistik die ich in paar Tagen veröffentliche wird schon mal eine grobe Richtung vorgeben.
Ich drück Dir auf jeden Fall die Daumen dass auch Du Deine Strategie findest. Und diese auch knallhart über die nächsten Jahre durchziehst. Wirst sehen, dann bist Du bestimmt genauso zufrieden und entspannt wie ich. 👍
1435905 schrieb gestern 18:12
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Hallo Timburg,
willkommen zurück!😎
Hatte mir schon Sorgen gemacht weil du dich hier nicht ordnungsgemäß in den "Ersatzurlaub" verabschiedet hattest.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Aber schön zu lesen dass ihr eine schöne Zeit auf Mallorca hattet.
An den Börsen hast du nichts verpasst. Ist ja sowieso bisweilen ratsam, mal "news avoidance" zu betreiben.
In meinem Depot tut sich jedenfalls nichts Erbauliches, allein die Stärke einiger non-food staples sorgt dafür, dass ich YTD nicht noch weiter ins Minus gerutscht bin.
Absicherung ist das eine - kostet aber immer. Nach oben zu 100% profitieren und nach unten (teilweise) abgesichert zu sein ist illusorisch.
Wichtiger ist doch die Frage, ob man wirklich "Branchen erahnen" will oder sich nicht besser eine Strategie erstellt, die verschiedene Szenarien berücksichtigt und dann möglichst gut durch alle Börsenlagen kommt.
Ich bevorzuge klar Letzteres und werde nicht müde zu betonen wie bedeutend es ist, sich seine eigenen Leitplanken schriftlich zu fixieren um dann nicht bei Gegenwind ins Schwanken zu geraten.
Das schützt nicht vor Schwächephasen, lässt einen diese aber deutlich souveräner aushalten.
Beste Grüße
Bastian
Timburg schrieb gestern 08:01
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Schönen guten Morgen in die Runde,
so, Euer Silberrücken ist auch mal wieder im Lande. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif War ein ziemlich hektischer Monat - nicht nur an der Börse. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Wir waren erstmal paar Tage in Salzburg um durchzuatmen; meine Frau wollte sowieso schon seit langem da hin. Dort haben wir überlegt was wir unternehmen sollen und da es auf den Kanaren ziemlich durchwachsenes Wetter hatte und Karibik von einem Tag auf den anderen immer teurer wurde, sind wir letztendlich für 10 Tage auf Mallorca gelandet. Wir sind ja beide Wanderfans und die Insel hat uns schon vor 4 Jahren in ihren Bann gezogen. Wir hatten auch viel Glück mit dem Wetter, so konnten wir bei 17-19 Grad Sonne viele tolle Touren unternehmen. Von Port Soller über Deia und Valdemossa, dann Andratx und Alcudia, Fornalutx oder mit der historischen Bimmelbahn eine Shopping- und Schlemmertour nach Palma - war alles dabei. Kann ich nur empfehlen für einen Kurzurlaub im Frühjahr oder Herbst.
Bild: https://www.wikinger-reisen.de/bilder/reiseseiten/fornalutx-eb19097.webp
@Speedy
Morimori hat es ja kurz beschrieben. Ich bin eher der Typ welcher durch dick und dünn geht, unabhängig von der Börsenlage. Also gibt es auch wenig zu melden in solchen turbulenten Zeiten wie die letzten Wochen. Wobei ich zwischen Salzburg und Tramuntana dann doch einen Verkauf getätigt hab: die Umicore wurde bei +-0 wieder rausgeworfen. Die Stimmung war ja allgemein sehr düster und ich hab mich wieder mal ertappt, dass ich einfach keine Geduld mehr hab mit Werten die nur 1-2% DR abwerfen. Schuster bleib bei Deinen Leisten!!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
Ich hatte die letzten Jahre schon immer das Gefühl, dass immer mehr Anleger unterwegs sind welche noch keine richtige Baisse mitgemacht haben. Und das betrifft nicht nur die Privatanleger, sondern auch Fondsmanager welche teilweise noch "frisch" im Geschäft sind. Da ist es nicht erstaunlich dass schon bei solchen mickrigen Kursrückgängen gleich bei manchen Panik aufkommt. OK, Social Media & Co gießen da auch noch Öl ins Feuer und gleich ist von Crash und Weltuntergang zu lesen. Da schau ich doch gleich in meinen NBIM-II und sehe, dass auch dort die Gewinne seit Jahresanfang plötzlich weg waren (hat sich mittlerweile aber leicht auf +2% YTD erholt). Ich glaub da spreche ich auch im Namen anderer Langfristanleger - sowas juckt einen doch nicht; sondern erinnert nur daran dass man nicht wirklich jedes Jahr 10-20% Rendite erwarten darf. Manchmal geht es auch in die andere Richtung. Und zum Thema Timing - welches Dich ja anscheinend sehr interessiert: wenn man Werte seit 10-15 Jahren im Depot hat welche teilweise paar hundert Prozent im Plus sind, tut man sich einfach schwer mit dem Verkauf. Da fallen erstmal geschätzte 15-20% Steuern an. Also müsste der Markt soweit korrigieren dass man wieder zum selben Niveau einsteigen kann. Und in der Zwischenzeit verpasst man jede Menge Dividenden, welche bei mir ja nonstop reintrudeln und eigentlich Sinn und Zweck des Depots sind. Nicht zu sprechen vom Zeitaufwand um wieder den perfekten Zeitpunkt zum Wiedereinstieg zu erwischen - falls man den überhaupt trifft.
Insofern glaub ich nicht, dass der Thread hier im Allgemeinen bzw. meine Strategie im Speziellen für Dich der richtige Orientierungspunkt sind. Gibt aber genügend Threads wo es etwas "flotter" zugeht und nicht solche Langeweile aufkommt wie hier. Ich hab meine Entscheidung schon lange getroffen und bin heute mehr denn je überzeugt, dass ich für mich den richtigen Weg eingeschlagen hab. Hab' s schon mal geschrieben - kann nur jedem Einzelnen wünschen dass er an dem Punkt, an welchem ich angekommen bin, genauso zufrieden mit dem Ergebnis ist wie ich. Unabhängig von Depotvolumen oder jährlicher Rendite.
Dann schönen Tag allerseits
Timburg