Baker Hughes Company Registered (A) - Aktie im Spotlight - 27.03.2026

Mit einer Performance von +2,15 % konnte die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 54,86€, mit einem Plus von +2,15 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Baker Hughes Company ist ein führender Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Schlumberger und Halliburton. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft und nachhaltige Energielösungen aus.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +39,63 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,76 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,36 % geändert.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,68 % 1 Monat -2,15 % 3 Monate +39,63 % 1 Jahr +31,09 %

Informationen zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie

Es gibt 988 Mio. Baker Hughes Company Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,36 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 27.03.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 27.03.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Baker Hughes Company Registered (A)

Halliburton, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,57 %. TechnipFMC notiert im Plus, mit +1,15 %.

Baker Hughes Company Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.