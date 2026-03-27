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    Mustang Energy und Allied Strategic Resource melden den Abschluss des Arrangement-Plans und die bedingte Genehmigung der CSE für die Notierung der Allied-Aktien

    Mustang Energy und Allied Strategic Resource melden den Abschluss des Arrangement-Plans und die bedingte Genehmigung der CSE für die Notierung der Allied-Aktien
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    NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

     

    Vancouver, British Columbia, 27. März 2026 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T0) („Mustang“ oder das „Unternehmen“) und Allied Strategic Resource Corp. („Allied“) geben unter Bezugnahme auf die Pressemitteilungen von Mustang vom 9. Oktober 2025, 27. November 2025 und 20. März 2026 bekannt, dass der zuvor angekündigte Plan of Arrangement (das „Arrangement“) zur Ausgliederung von Allied aus Mustang heute abgeschlossen wurde. Darüber hinaus hat Allied von der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) die bedingte Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien (die „Allied-Aktien“) an der CSE erhalten, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Anforderungen der CSE, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen Unterlagen.

     

    Das Arrangement

     

    Das Arrangement wurde von den Aktionären (die „Aktionäre“) der Stammaktien von Mustang auf einer ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung am 14. November 2025 sowie vom Obersten Gerichtshof von British Columbia in seinem endgültigen Beschluss am 24. November 2025 genehmigt.

     

    Das Arrangement umfasste die Übertragung aller Eigentumsrechte, Ansprüche und Anteile von Mustang an seinem Konzessionsgebiet Ford Lake (das „Konzessionsgebiet Ford Lake“) sowie den Konzessionsgebieten Roughrider South und Cigar East (zusammen die „SpinCo-Konzessionsgebiete“) im Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada, an Allied gegen eine Gegenleistung von 6.400.000 Allied-Aktien zu einem angenommenen Preis von 0,05 $ pro Allied-Aktie. Darüber hinaus schloss das Unternehmen eine Kapitalumstrukturierung ab, die die Umbenennung und Neuklassifizierung der Stammaktien von Mustang (die „Mustang-Aktien“) sowie die Schaffung einer neuen Klasse von Stammaktien von Mustang (die „neuen Mustang-Aktien“) umfasste. Die zum Geschäftsschluss am 26. März 2026 eingetragenen Aktionäre erhielten eine neue Mustang-Aktie und etwa 0,066336253 einer Allied-Aktie im Tausch gegen jede bestehende Mustang-Aktie im Besitz dieses Aktionärs.

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