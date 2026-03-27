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    HYTN bringt seine Cannabisprodukte erfolgreich in Deutschland auf den Markt und nimmt Nachbestellung entgegen

    HYTN bringt seine Cannabisprodukte erfolgreich in Deutschland auf den Markt und nimmt Nachbestellung entgegen
    Foto: adobe.stock.com

    VANCOUVER, British Columbia, 27. März 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein pharmazeutischer Hersteller, der sich auf Produkte mit psychoaktiven und psychotropen Inhaltsstoffen, einschließlich Cannabis, spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass seine im Vorquartal nach Deutschland exportierten Cannabisprodukte für den Großhandel nun erfolgreich für den Verkauf auf dem deutschen Markt freigegeben wurden.

     

    Die Markteinführung folgt auf den Abschluss der erforderlichen Import-, Qualitätskontroll- und Marktzulassungsverfahren für den regulierten medizinischen Cannabismarkt in Deutschland. Im Anschluss an diesen Meilenstein hat das Unternehmen eine Nachbestellung für weitere Großhandelsprodukte entgegengenommen.

     

    Dieser Meilenstein fußt auf den von HYTN im Vorfeld angekündigten strategischen Lieferbedingungen für Deutschland und zeigt einmal mehr, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Strategie auch in den stark regulierten internationalen Märkten für medizinisches Cannabis umzusetzen.

     

    „Die erfolgreiche Einführung des Produkts im deutschen Markt ist ein bedeutender kommerzieller Meilenstein“, meint Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN. „Damit wird bestätigt, dass unsere GMP-konforme Plattform die strengen Auflagen eines der weltweit am stärksten regulierten Märkte für medizinisches Cannabis erfüllt. Dass wir nun eine Nachbestellung erhalten haben, ist für unsere Bemühungen, Umsatzkanäle mit wiederkehrenden Einnahmen auf internationaler Ebene aufzubauen, ein sehr positives Signal.“

     

    HYTN ist der Ansicht, dass die erfolgreiche Markteinführung dieser Lieferung in Deutschland die in den aktuellen Finanzergebnissen sichtbaren geschäftlichen Fortschritte neuerlich bestätigt und für die Strategie des Unternehmens spricht, den Verkauf von Cannabis in pharmazeutischer Qualität auch auf stark regulierte internationale Märkte auszuweiten.

     

    Über HYTN Innovations Inc.

     

    HYTN Innovations Inc. ist ein Pharmaunternehmen, das auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Produkten mit psychoaktiven und psychotropen Wirkstoffen, einschließlich Cannabinoiden aus Cannabis, spezialisiert ist. Das Unternehmen richtet sein Augenmerk darauf, staatlich regulierte Märkte durch den Einsatz von Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätssystemen in pharmazeutischer Qualität zu unterstützen. HYTN setzt bei der Markteinführung seiner Produkte auf Geschäftschancen in regulierten Märkten und auf seine integrierte Entwicklungs- und Vermarktungsplattform.

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