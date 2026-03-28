FONDAZIONE MAIRE STELLTE IN BERLIN DIE STUDIE „CLIMATE GOALS" IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN MAIRE-STRATEGIE ZUR NUTZUNG DER POTENZIALE IN DEUTSCHLAND VOR

Die Studie der Fondazione MAIRE – ETS in Zusammenarbeit mit Ipsos Doxa untersucht seit 2023 weltweit das öffentliche Bewusstsein für die Energiewende; dabei wurden 2.850 Personen und 25 Experten aus 17 Ländern befragt

Deutschland erweist sich als eines der am besten informierten und pragmatischsten Länder in Bezug auf die Energiewende, auch wenn sich der Schwerpunkt nun offenbar auf die Schwellenländer zu verlagern scheint

MAILAND und BERLIN, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Die vierte Ausgabe von „Climate Goals: die Herausforderung der Klimaziele durch die Schaffung von Fähigkeiten und Kompetenzen weltweit zu meistern" (Anhang 3: wurde in der Italienischen Botschaft in Berlin vorgestellt. Die von der Fondazione MAIRE - ETS initiierte und in Zusammenarbeit mit Ipsos Doxa sowie mit Unterstützung von MAIRE durchgeführte Studie beobachtet seit 2023 weltweit das öffentliche Bewusstsein für die Energiewende und blickt dabei über die emissionsarme oder emissionsfreie Energieerzeugung hinaus, um auch die Transformation von industriellen Prozessen, Produkten, Geschäftsmodellen sowie Vertriebs- und Verbrauchsmustern einzubeziehen.

Die Ausgabe 2026, deren Schwerpunkt auf Deutschland, den Niederlande und Polen liegt, liefert Erkenntnisse aus einer Befragung von 2.850 Personen und berücksichtigt die Einschätzungen von 25 Experten aus 17 Ländern auf vier Kontinenten: Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate für den Nahen Osten; Indien, China, Aserbaidschan, Kasachstan und die Türkei für Asien; USA, Chile und Argentinien für Amerika; Algerien in Afrika; Deutschland, Italien, Polen, die Niederlande und das Vereinigte Königreich für Europa.

Deutschland1– mit 64 % – zeichnet sich durch ein hohes Bewusstsein für die Energiewende und eine pragmatische Sichtweiseaus, wobei die Energiewende sowohl als ökologische Notwendigkeit als auch als industrielle Entwicklung betrachtet wird. Die Deutschen betrachten die Energiewende als einen anspruchsvollen Prozess, der sofortige Anstrengungen erfordert, um Zukunftspotenziale zu erschließen, während sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die konkreten strukturellen und infrastrukturellen Hürden richtet, die überwunden werden müssen, um diesen Prozess zum Abschluss zu bringen. Diese Vision wird durch ein „dreigliedriges" Governance- Modellgestützt, bei dem die Zuständigkeiten zwischen Politik, Privatwirtschaft und Bürgern aufgeteilt sind. Private Unternehmen werden jedoch zunehmend als die Haupttreiber für operative Fortschritte angesehen.