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    Battery X Metals gibt die nicht öffentliche Einreichung eines abgeänderten Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse beka

    Battery X Metals gibt die nicht öffentliche Einreichung eines abgeänderten Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse bekannt

     

    Vancouver, British Columbia – 27. März 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX)(OTCQB:BATXF)(FWB:5YW0, WKN:A41RJF) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das sich mit der Exploration von Ressourcen und Technologien für die Energiewende befasst, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 18. März 2026 der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) einen nicht öffentlichen abgeänderten Entwurf seiner Registrierungserklärung auf Formular F-1 im Zusammenhang mit einem geplanten Börsengang seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse (National Securities Exchange) vorgelegt hat.

     

    Die Einreichung des abgeänderten Entwurfs der Registrierungserklärung erfolgte zur Beantwortung der Anmerkungen, die dem Unternehmen von der SEC im Hinblick auf den ursprünglich am 12. Dezember 2025 eingereichten nicht öffentlichen Entwurf der Registrierungserklärung (Formular F-1) sowie einen am 27. Februar 2026 eingereichten abgeänderten nicht öffentlichen Entwurf der Registrierungserklärung übermittelt wurden.

     

    Die Anzahl der auszugebenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot stehen noch nicht fest. Der geplante Börsengang (IPO) erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das SEC-Prüfverfahren abgeschlossen wird, und hängt von der Marktlage sowie anderen Bedingungen ab.

     

    Diese Pressemitteilung wird gemäß bzw. in Übereinstimmung mit Rule 135 des Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („Securities Act“) veröffentlicht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Alle Angebote, Aufforderungen zur Abgabe von Kaufangeboten oder Veräußerungen von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act.

     

    Über Battery X Metals Inc.

     

    Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

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