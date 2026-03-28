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    Schnieder lehnt Rückkehr zu Neun-Euro-Ticket ab

    Ölkrise - Schnieder lehnt Rückkehr zu Neun-Euro-Ticket ab
    Foto: Bahn-App (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz steigender Spritpreise hat Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) Forderungen nach einer Rückkehr zum Neun-Euro-Ticket eine Absage erteilt.

    Das Deutschlandticket sei mit 63 Euro "immer noch weitaus günstiger als reguläre Monatskarten - und das bei deutschlandweiter Einsatzmöglichkeit", sagte Schnieder den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Die Finanzierung sei gesichert bis 2030. "Für weite Teile unseres Landes kann ich nur empfehlen, auf das Deutschlandticket umzusteigen - gerade in der jetzigen Situation."

    Den Vorschlag von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Spritpreisgrenzen nach dem Vorbild von Luxemburg einzuführen, lehnte Schnieder ebenfalls ab. In Luxemburg gebe es seiner Ansicht nach Einheitspreise. "Das ist ein starker Eingriff in den Markt, der Wettbewerb behindert. Das sollten wir nur im absoluten Notfall in Betracht ziehen."

    Nein sagte Schnieder auch zu einem Tempolimit auf Autobahnen. "Wer verhalten fährt, spürt das im Geldbeutel. Das merken die Leute auch ohne Tempolimit", sagte er.


    Verfasst von Redaktion dts
    Ölkrise Schnieder lehnt Rückkehr zu Neun-Euro-Ticket ab Trotz steigender Spritpreise hat Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) Forderungen nach einer Rückkehr zum Neun-Euro-Ticket eine Absage erteilt.Das Deutschlandticket sei mit 63 Euro "immer noch weitaus günstiger …
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