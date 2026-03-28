ELEGOO debütiert auf der PAX East mit einem immersiven 3D-Druck-Showcase, bei dem erstmals der Centauri Carbon 2 Combo gezeigt wird

Im Mittelpunkt des ELEGOO-Standes steht der erste Auftritt des Centauri Carbon 2 Combo auf einer großen Fachmesse. Er ist als familienfreundlicher Mehrfarben-Desktop-3D-Drucker positioniert und wird zusammen mit den Flaggschiffen von ELEGOO präsentiert, darunter der Saturn 4 Ultra 16K und der Centauri Carbon.

BOSTON, 28. März 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, eine sich rasch entwickelnde Marke im Bereich des globalen Smart Manufacturing, hat ihren ersten Auftritt auf der PAX East und setzt mit dem Eintritt der Marke auf eine der weltweit wichtigsten Gaming-Bühnen einen bedeutenden Meilenstein. Auf der Messe bietet ELEGOO den Besucherinnen und Besuchern ein interaktives, praktisches 3D-Druck-Erlebnis, das digitale Kreativität und physische Herstellung in völlig neuer Weise miteinander verband.

Creator live vor Ort und Cosplay zum Anfassen

Über das gesamte Event hinweg präsentieren sich bekannte Creator und Influencer in 3D-gedruckten Outfits und Accessoires. Sie kommen mit Fans ins Gespräch, gewähren exklusive Einblicke in ihre 3D-Druckprojekte und zeigen, was mit ELEGOO-Druckern alles möglich ist – von präzisen Details bis hin zu kreativen Einzelstücken.

Praktische 3D-Druck-Demonstrationen

Die Messebesucherinnen und -besucher können die Technologie von ELEGOO bei praktischen Live-Vorführungen hautnah erleben. Am Stand finden Live-Druckvorführungen statt, bei denen die Teilnehmenden den gesamten Arbeitsablauf – vom Slicing bis zum fertigen Druckergebnis – mitverfolgen und ein tieferes Verständnis dafür gewinnen können, wie intuitiv und benutzerfreundlich moderner 3D-Druck sein kann.

Interaktive Rewards und exklusive Werbegeschenke

Besucherinnen und Besucher, die am Stand vorbeikommen, können an interaktiven Aktivitäten teilnehmen, einschließlich Check-Ins und Umfragen, und hatten die Chance, limitierte Markenartikel und fein gearbeitete 3D-gedruckte Modelle zu erhalten. Die Teilnehmenden erhielten außerdem Zugang zu exklusiven PAX East-Gutscheinen, was das Engagement von ELEGOO unterstreicht, fortschrittliche Technologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Gaming trifft auf 3D-Druck

Um die Synergie zwischen Gaming und Maker-Kultur zu unterstreichen, präsentiert ELEGOO 3D-gedruckte Gegenstände, die von bekannten Gaming-IPs wie Minecraft inspiriert sind. Die Ausstellungsstücke dienen sowohl als Fotomotiv als auch als Beweis dafür, wie Fans digitale Welten durch 3D-Druck in die reale Welt bringen können.

Durch die Verbindung von interaktivem Storytelling, kreativem Engagement und praktischer Erkundung unterstreicht ELEGOOs Präsenz auf der PAX East seine Mission, einzigartige und intelligente Kreativitätsräume für verschiedene Verbrauchergruppen bereitzustellen, um individuelle persönliche Erfahrungen zu ermöglichen.

Informationen zu ELEGOO

ELEGOO wurde 2015 gegründet und ist eine schnell wachsende Marke in der globalen intelligenten Fertigungsindustrie, die sich auf F&E, Herstellung sowie den Vertrieb von 3D-Druckern für Endverbraucher, Lasergravierer, STEM-Kits und andere Smart-Technology-Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen, Chinas Silicon Valley, hat bereits Millionen von Produkten in mehr als 150 Ländern und Regionen verkauft. 2025 generierte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 300 Millionen US-Dollar mit über 1000 Mitarbeitenden auf rund 40.000 Quadratmetern Büro- und Produktionsfläche. Mit dem Schwerpunkt auf Programmierung und 3D-Drucktechnologie bietet ELEGOO intelligente sowie benutzerorientierte Lösungen, die den kreativen Gestaltungsprozess bereichern.

Weitere Informationen finden Sie unter Elegoo und auf den Plattformen der sozialen Medien: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord und Reddit.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2943995/ELEGOO_Booth_PAX_EAST.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg

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