Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 13/26
Foto: Elmos Semiconductor SE
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 13/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
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DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Brenntag
Performance KW 13/26: +18,20 %
Performance KW 13/26: +18,20 %
DAX Top 1
BASF
Performance KW 13/26: +12,48 %
Performance KW 13/26: +12,48 %
DAX Top 2
Heidelberg Materials
Performance KW 13/26: +7,52 %
Performance KW 13/26: +7,52 %
DAX Top 3
Continental
Performance KW 13/26: +4,01 %
Performance KW 13/26: +4,01 %
DAX Top 4
Symrise
Performance KW 13/26: +3,88 %
Performance KW 13/26: +3,88 %
DAX Top 5
Scout24
Performance KW 13/26: -5,45 %
Performance KW 13/26: -5,45 %
DAX Flop 1
RWE
Performance KW 13/26: -6,74 %
Performance KW 13/26: -6,74 %
DAX Flop 2
SAP
Performance KW 13/26: -11,21 %
Performance KW 13/26: -11,21 %
DAX Flop 3
Rheinmetall
Performance KW 13/26: -12,28 %
Performance KW 13/26: -12,28 %
DAX Flop 4
Zalando
Performance KW 13/26: -12,49 %
Performance KW 13/26: -12,49 %
DAX Flop 5
SMA Solar Technology
Performance KW 13/26: +28,36 %
Performance KW 13/26: +28,36 %
TecDAX Top 1
Jenoptik
Performance KW 13/26: +9,29 %
Performance KW 13/26: +9,29 %
TecDAX Top 2
CANCOM SE
Performance KW 13/26: +7,69 %
Performance KW 13/26: +7,69 %
TecDAX Top 3
Eckert & Ziegler
Performance KW 13/26: +7,48 %
Performance KW 13/26: +7,48 %
TecDAX Top 4
Elmos Semiconductor
Performance KW 13/26: +7,30 %
Performance KW 13/26: +7,30 %
TecDAX Top 5
SUESS MicroTec
Performance KW 13/26: -11,91 %
Performance KW 13/26: -11,91 %
TecDAX Flop 1
ATOSS Software
Performance KW 13/26: -12,35 %
Performance KW 13/26: -12,35 %
TecDAX Flop 2
Nagarro
Performance KW 13/26: -13,40 %
Performance KW 13/26: -13,40 %
TecDAX Flop 3
Nemetschek
Performance KW 13/26: -13,74 %
Performance KW 13/26: -13,74 %
TecDAX Flop 4
HENSOLDT
Performance KW 13/26: -16,75 %
Performance KW 13/26: -16,75 %
TecDAX Flop 5
Chevron Corporation
Performance KW 13/26: +6,77 %
Performance KW 13/26: +6,77 %
Dow Jones Top 1
Walmart
Performance KW 13/26: +3,70 %
Performance KW 13/26: +3,70 %
Dow Jones Top 2
Merck & Co
Performance KW 13/26: +3,32 %
Performance KW 13/26: +3,32 %
Dow Jones Top 3
Cisco Systems
Performance KW 13/26: +3,28 %
Performance KW 13/26: +3,28 %
Dow Jones Top 4
Sherwin-Williams
Performance KW 13/26: +2,90 %
Performance KW 13/26: +2,90 %
Dow Jones Top 5
Travelers Companies
Performance KW 13/26: -5,20 %
Performance KW 13/26: -5,20 %
Dow Jones Flop 1
Microsoft
Performance KW 13/26: -5,54 %
Performance KW 13/26: -5,54 %
Dow Jones Flop 2
Unitedhealth Group
Performance KW 13/26: -7,16 %
Performance KW 13/26: -7,16 %
Dow Jones Flop 3
Salesforce
Performance KW 13/26: -7,70 %
Performance KW 13/26: -7,70 %
Dow Jones Flop 4
Walt Disney
Performance KW 13/26: -8,10 %
Performance KW 13/26: -8,10 %
Dow Jones Flop 5
Arm Holdings
Performance KW 13/26: +12,04 %
Performance KW 13/26: +12,04 %
US Tech 100 Top 1
Marvell Technology
Performance KW 13/26: +9,97 %
Performance KW 13/26: +9,97 %
US Tech 100 Top 2
Constellation Energy
Performance KW 13/26: +7,56 %
Performance KW 13/26: +7,56 %
US Tech 100 Top 3
Insmed
Performance KW 13/26: +6,84 %
Performance KW 13/26: +6,84 %
US Tech 100 Top 4
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Performance KW 13/26: +5,06 %
Performance KW 13/26: +5,06 %
US Tech 100 Top 5
Zscaler
Performance KW 13/26: -10,93 %
Performance KW 13/26: -10,93 %
US Tech 100 Flop 1
Atlassian Registered (A)
Performance KW 13/26: -11,10 %
Performance KW 13/26: -11,10 %
US Tech 100 Flop 2
AppLovin Registered (A)
Performance KW 13/26: -11,64 %
Performance KW 13/26: -11,64 %
US Tech 100 Flop 3
Synopsys
Performance KW 13/26: -12,90 %
Performance KW 13/26: -12,90 %
US Tech 100 Flop 4
Axon Enterprise
Performance KW 13/26: -13,09 %
Performance KW 13/26: -13,09 %
US Tech 100 Flop 5
BASF
Performance KW 13/26: +12,48 %
Performance KW 13/26: +12,48 %
E-Stoxx 50 Top 1
Siemens Energy
Performance KW 13/26: +3,83 %
Performance KW 13/26: +3,83 %
E-Stoxx 50 Top 2
Sanofi
Performance KW 13/26: +3,80 %
Performance KW 13/26: +3,80 %
E-Stoxx 50 Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 13/26: +2,80 %
Performance KW 13/26: +2,80 %
E-Stoxx 50 Top 4
BMW
Performance KW 13/26: +1,92 %
Performance KW 13/26: +1,92 %
E-Stoxx 50 Top 5
Deutsche Boerse
Performance KW 13/26: -4,97 %
Performance KW 13/26: -4,97 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Hermes International
Performance KW 13/26: -7,03 %
Performance KW 13/26: -7,03 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Nordea Bank Abp
Performance KW 13/26: -8,69 %
Performance KW 13/26: -8,69 %
E-Stoxx 50 Flop 3
SAP
Performance KW 13/26: -11,21 %
Performance KW 13/26: -11,21 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Rheinmetall
Performance KW 13/26: -12,28 %
Performance KW 13/26: -12,28 %
E-Stoxx 50 Flop 5
CIE Financiere Richemont
Performance KW 13/26: +4,60 %
Performance KW 13/26: +4,60 %
SMI Top 1
Lonza Group
Performance KW 13/26: +3,88 %
Performance KW 13/26: +3,88 %
SMI Top 2
Holcim
Performance KW 13/26: +3,80 %
Performance KW 13/26: +3,80 %
SMI Top 3
Partners Group Holding
Performance KW 13/26: +3,27 %
Performance KW 13/26: +3,27 %
SMI Top 4
Amrize
Performance KW 13/26: +3,08 %
Performance KW 13/26: +3,08 %
SMI Top 5
Nestle
Performance KW 13/26: -0,63 %
Performance KW 13/26: -0,63 %
SMI Flop 1
Swiss Re
Performance KW 13/26: -1,23 %
Performance KW 13/26: -1,23 %
SMI Flop 2
Givaudan
Performance KW 13/26: -2,15 %
Performance KW 13/26: -2,15 %
SMI Flop 3
ABB
Performance KW 13/26: -4,62 %
Performance KW 13/26: -4,62 %
SMI Flop 4
Swisscom
Performance KW 13/26: -4,72 %
Performance KW 13/26: -4,72 %
SMI Flop 5
Lenzing
Performance KW 13/26: +23,46 %
Performance KW 13/26: +23,46 %
ATX Top 1
OMV
Performance KW 13/26: +5,73 %
Performance KW 13/26: +5,73 %
ATX Top 2
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 13/26: +2,76 %
Performance KW 13/26: +2,76 %
ATX Top 3
BAWAG Group
Performance KW 13/26: +2,47 %
Performance KW 13/26: +2,47 %
ATX Top 4
Andritz
Performance KW 13/26: +1,93 %
Performance KW 13/26: +1,93 %
ATX Top 5
DO & CO
Performance KW 13/26: -3,39 %
Performance KW 13/26: -3,39 %
ATX Flop 1
Verbund Akt.(A)
Performance KW 13/26: -3,65 %
Performance KW 13/26: -3,65 %
ATX Flop 2
EVN
Performance KW 13/26: -4,06 %
Performance KW 13/26: -4,06 %
ATX Flop 3
PORR
Performance KW 13/26: -5,24 %
Performance KW 13/26: -5,24 %
ATX Flop 4
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 13/26: -12,64 %
Performance KW 13/26: -12,64 %
ATX Flop 5
Sands China
Performance KW 13/26: +14,07 %
Performance KW 13/26: +14,07 %
Hang Seng Top 1
Innovent Biologics
Performance KW 13/26: +10,34 %
Performance KW 13/26: +10,34 %
Hang Seng Top 2
Geely Automobile Holdings
Performance KW 13/26: +7,07 %
Performance KW 13/26: +7,07 %
Hang Seng Top 3
JD.com Registered (A)
Performance KW 13/26: +6,96 %
Performance KW 13/26: +6,96 %
Hang Seng Top 4
China Shenhua Energy Company (H)
Performance KW 13/26: +6,56 %
Performance KW 13/26: +6,56 %
Hang Seng Top 5
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 13/26: -8,81 %
Performance KW 13/26: -8,81 %
Hang Seng Flop 1
Kuaishou Technology Registered (B)
Performance KW 13/26: -8,86 %
Performance KW 13/26: -8,86 %
Hang Seng Flop 2
Longfor Group Holdings
Performance KW 13/26: -9,53 %
Performance KW 13/26: -9,53 %
Hang Seng Flop 3
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Performance KW 13/26: -13,63 %
Performance KW 13/26: -13,63 %
Hang Seng Flop 4
Pop Mart International Group
Performance KW 13/26: -28,72 %
Performance KW 13/26: -28,72 %
Hang Seng Flop 5
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