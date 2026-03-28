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    Trump stellt Unterstützung für Nato-Partner infrage

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump stellt US-Unterstützung der Nato infrage
    • Er warf Nato-Partnern Untätigkeit im Irankrieg vor
    • Trump: USA zahlen Hunderte Milliarden für Alliierte
    Trump stellt Unterstützung für Nato-Partner infrage
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MIAMI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Unterstützung anderer Nato-Partner durch die USA infrage gestellt. "Wir wären immer für sie da gewesen, aber jetzt, angesichts ihres Verhaltens, müssen wir das wohl nicht mehr, oder?", sagte Trump in Miami. Trump kritisierte das Bündnis scharf dafür, dass es den USA im Krieg mit dem Iran nicht zur Seite stehe. "Ich glaube, es war ein gewaltiger Fehler, dass die Nato einfach nicht da war."

    Trump zufolge zahlen die USA Hunderte Milliarden Dollar jährlich für die Sicherheit der Verbündeten. "Warum sollten wir für sie da sein, wenn sie nicht für uns da sind?", fragte er.

    Der Krieg im Iran hatte bereits zuvor für Spannungen im transatlantischen Verhältnis gesorgt. Trump und andere Vertreter der US-Regierung werfen den Nato-Partnern Untätigkeit vor. Zudem kritisierten die USA, Militärstützpunkte von Verbündeten nicht oder zu spät nutzen zu dürfen./jcf/DP/zb





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    Trump stellt Unterstützung für Nato-Partner infrage US-Präsident Donald Trump hat die Unterstützung anderer Nato-Partner durch die USA infrage gestellt. "Wir wären immer für sie da gewesen, aber jetzt, angesichts ihres Verhaltens, müssen wir das wohl nicht mehr, oder?", sagte Trump in Miami. Trump …
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