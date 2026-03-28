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    Hacker knacken Mailfach des FBI-Chefs Patel

    Für Sie zusammengefasst
    • FBI-Direktor Kash Patel wurde laut Medien gehackt
    • Fotos und Dokumente vom privaten E-Mail Konto Patel
    • Handala Team mit Iranverbindung reklamiert Angriff
    US-Medien - Hacker knacken Mailfach des FBI-Chefs Patel
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Direktor der US-Bundespolizeibehörde FBI, Kash Patel, ist Medienberichten zufolge Opfer eines Hackerangriffs geworden. Eine Gruppe mit Verbindungen zum Iran habe den Cyberangriff für sich reklamiert, schrieb unter anderem die "New York Times". Demnach wurden Fotos und Dokumente von Patels privatem E-Mail-Konto auf einer Webseite mit dem Namen "Handala" veröffentlicht. Laut "New York Times" wurde die Seite allerdings von einem russischen Server aus betrieben.

    Dem Federal Bureau of Investigation (FBI) sei bekannt, dass Angreifer es auf die persönlichen E-Mail-Daten von Direktor Patel abgesehen hätten, teilte ein Sprecher mit. "Die Informationen sind nicht aktuell und enthalten keine Daten aus der Regierung", teilte ein Sprecher der Behörde mit. Demnach setzt das Außenministerium eine Belohnung von bis zu zehn Millionen US-Dollar für Hinweise aus, die zur Identifizierung des iranischen "Handala Hack Teams" führen.

    Wie CNN berichtete, stammen die E-Mails aus dem Zeitraum von etwa 2011 bis 2022. Dabei gehe es vor allem um persönlichen und geschäftlichen Mailverkehr. Patel ist seit etwas mehr als einem Jahr Direktor der Sicherheitsbehörde. Erst vergangene Woche hatte das Justizministerium einen Schlag gegen iranische Hacker verkündet: Mehrere Webseiten, die mit den iranischen Geheimdiensten in Verbindung stehen sollen, wurden demnach gesperrt. Auch in diesem Kontext fiel der Name Handala. Eine Seite mit dem Namen habe in diesem Jahr etwa einen Cyberangriff auf ein Medizintechnikunternehmen mit Sitz in den USA für sich reklamiert./jcf/DP/zb





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