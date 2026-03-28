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    US-Präsident nennt Straße von Hormus 'Straße von Trump'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump nannte die Straße von Hormus Straße von Trump
    • Publikum lachte, Trump entschuldigte sich
    • Trump benannte Kennedy Center und Golf von Amerika
    US-Präsident nennt Straße von Hormus 'Straße von Trump'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    MIAMI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Straße von Hormus "Straße von Trump" genannt. Auf einem Kongress in Miami sprach der Republikaner über den Verlauf des Iran-Kriegs und sagte: "Sie müssen die Straße von Trump öffnen - ich meine Hormus." Im Publikum wurde daraufhin gelacht.

    Trump ergänzte dann: "Entschuldigung - es tut mir so leid. So ein schlimmer Fehler." Er schob nach, dass die "Fake News" berichten würden, dass er es aus Versehen gesagt habe. Er ergänzte: "Bei mir gibt es keine Versehen - zumindest nicht viele." Einige Medien kamen anschließend zur Einschätzung, dass er all dies scherzhaft gemeint habe.

    Trump kokettierte in der Vergangenheit immer wieder mit der Umbenennung etwa von Institutionen und setzte das zum Teil in die Tat um. So heißt das berühmte Kulturhaus Kennedy Center in Washington inzwischen Trump Kennedy Center. Er verfügte auch die Umbenennung des Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika"./rin/DP/zb





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