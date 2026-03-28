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    Trump droht

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    'Kuba ist als Nächstes dran'

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump verschärft offen die Spannungen mit Kuba
    • Aussage dass Kuba als Nächstes dran sei unklar
    • Verlust von Öl aus Venezuela verschärft Kubas Krise
    Trump droht - 'Kuba ist als Nächstes dran'
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MIAMI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Spannungen zwischen den USA und Kuba nochmals verschärft. Auf einem Kongress in Miami im US-Bundesstaat Florida sagte er: "Kuba ist als Nächstes dran." Was er genau damit meinte, blieb unklar. Direkt davor hatte er über militärische Erfolge in Venezuela gesprochen.

    Unlängst hatte er bereits eine mögliche "Übernahme" des sozialistischen Nachbarstaats angedeutet. Er glaube, dass er "die Ehre haben werde", Kuba "in irgendeiner Form zu übernehmen" oder zu "befreien", hatte er im Weißen Haus gesagt. Konkreter wurde er nicht.

    Die Beziehungen zwischen Havanna und Washington sind seit der sozialistischen Revolution unter Fidel Castro 1959 angespannt. Unter Trump übte die US-Regierung erhöhten Druck aus - besonders nach dem Angriff der USA in Venezuela, dort wurde im Januar der autoritäre Präsident Nicolás Maduro in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York ausgeflogen. Damit brach einer der wichtigsten Unterstützer Kubas weg. Venezuela hatte Kuba vor allem mit Öl beliefert. Kuba ist wirtschaftlich schwer angeschlagen.

    Kuba und die USA führen formelle Gespräche, wie beide Seiten bestätigten./rin/DP/zb




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