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    Israel meldet ersten Raketenbeschuss aus Jemen seit Beginn des Kriegs

    Für Sie zusammengefasst
    • Rakete aus Jemen erstmals auf Israel abgefeuert
    • Rakete abgefangen, keine Verletzten oder Schäden
    • Huthi-Miliz vom Iran gestützt attackiert Schiffe
    Israel meldet ersten Raketenbeschuss aus Jemen seit Beginn des Kriegs
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs vor einem Monat ist israelischen Angaben nach aus dem Jemen eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Die Flugabwehr sei im Einsatz, teilte die israelische Armee am frühen Morgen auf Telegram mit. Die Rakete wurde Medienberichten zufolge erfolgreich abgefangen, Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben.

    Im Jemen operiert die vom Iran unterstützte militant-islamistische Huthi-Miliz. Sie hatte die "volle und unerschütterliche Solidarität" mit Teheran angekündigt. Zuletzt wurde befürchtet, die Miliz werde sich aus dem Jemen in den Iran-Krieg einmischen.

    Die Huthi-Miliz hatte bereits in der Vergangenheit im Roten Meer und dem sich südlich anschließenden Golf von Aden immer wieder Handelsschiffe attackiert. Das Rote Meer und der Golf von Aden gelten als eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Sie liegen zwischen Nordostafrika und der Arabischen Halbinsel und bilden eine zentrale Verbindung zwischen dem Mittelmeer (über den Suezkanal) und dem Indischen Ozean (über die Meerenge Bab al-Mandab)./hme/DP/zb





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